Uso de pantallas: cómo cuidar nuestra vista

La cantidad de horas que las personas pasan frente a las pantallas resulta sumamente alarmante, sobre todo por lo nocivo que puede resultar para nuestra vista. Enrique Gandolfo, presidente de la Asociación Mendocina de Oftalmología, dialogó con MDZ Radio y brindó una serie de recomendaciones para resguardar la visión.

Primeramente, el especialista explicó el síndrome del computador, que comprende a todas las personas que están expuestas a más de tres horas diarias frente a una pantalla, por diferentes motivos ya sea por ocio, trabajo o estudio. "Habitualmente, el 100% de las personas que hacen este uso de la tecnología padecen de fatiga ocular, produciendo enrojecimiento en los ojos, dolor de cabeza, entre otras cosas", dijo.

El especialista advirtió que es recomendable que los chicos menores de 3 años no utilicen dispositivos electrónicos. "En los más chicos el uso de las pantallas genera un daño importante en muchos aspectos, no solo en el visual sino que también en relación con el entorno. Lo ideal es que las personas de entre 3 y 6 años no utilicen dispositivos móviles más de una hora diaria", aseguró.

Debido a que la gran mayoría de las personas utilizamos los dispositivos electrónicos a una distancia inferior de 45 centímetros, Gandolfo aseguró que en un futuro el 20% de la población va a padecer de miopía. "Cada vez estamos observando a más chicos con esta patología, debido a que el uso de la pantalla excesivo genera que el ojo se vaya matizando", remarcó.

"El uso de lentes con tecnologías que generan una disminución del bloqueador de filtro azul, puede ayudar a mermar los síntomas, pero no los elimina de manera completa. Al disminuir el parpadeo del ojo, la lagrima se evapora rápidamente, esto genera enrojecimiento, malestar y ojos secos. Por eso es muy importante, la lubricación del ojo, cada 15 a 45 minutos alejarnos de la computadora, estar en una posición cómoda para trabajar o leer (entre 45 a 70 centímetros del monitor). El uso de gafas va a depender de cada caso en particular, ya que hay diferentes patologías, por eso es importante la consulta", sostuvo.

En este sentido, el especialista hizo hincapié en la importancia de la prevención y los controles de salud visual desde la edad temprana (seis meses o recién nacidos).

Escuchá la nota completa: