Piqueteros: el llamado que puede evitar un acampe la semana que viene

Eran las 13 y la temperatura máxima hacía tambalear a los pájaros, los piquetes enardecían a los encerrados en sus autos, esperando poder pasar, miles de bonaerenses suspendían sus jornadas de trabajo para hacer homeoffice o perder el día por no poder entrar a la Capital. El teléfono de Eduardo Belliboni sonó y del otro lado un funcionario de segundo rango prometió acelerar la solución del conflicto y armar una reunión con Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social a cargo de las suspensiones en el Potenciar Trabajo, unos 154.323 beneficiarios que vieron reducidos a la mitad sus ingresos por no validar identidad.

"Está todo mal, acá no hay nada concreto y el jueves vamos a ver si volvemos la semana que viene", respondió el líder de Unidad Piquetera, mientras del otro lado intentaron sin éxito destrabar la situación. Lo cierto es que desde la cartera de Desarrollo tienen el apoyo presidencial para sostener la medida y retirar los ingresos a quienes no puedan certificar que son ellos los que cobran los planes.

Silvia Saravia, de Barrios de Pie, aseguró por la mañana que había suspensiones en personas que habían corroborado su identidad como exigía el Gobierno y aún así se veían perjudicadas. El Gobierno dice que no, que esa situación no puede pasar y que sólo afecta a quienes incumplen. Dentro de los requerimientos de Belliboni y Unidad Piquetera en general, está que los propios municipios ayuden a quienes precisan a cobrar el plan. Que asesoren a mayores o personas que no tengan acceso a internet o no entiendan la aplicación a poder validar.

La semana que viene puede volver a ser un infierno si no hay una solución concreta. La única esperanza es que Victoria Tolosa Paz en persona les prometa el levantamiento de las suspensiones y el aumento de reparto de alimentos secos y herramientas, dos premisas básicas que Belliboni repite como mantra.