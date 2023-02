Alerta máxima en Mendoza por riesgo de incendios: el operativo en Villavicencio

Luego de más de veinte horas de esfuerzos extremos para evitar que las llamas se extendieran hacia la zona de la Reserva Natural Villavicencio (Las Heras), los focos de incendio en las cercanías de estos territorios están siendo contenidos por brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Por estas horas y durante toda la madrugada, los trabajos en Mendoza continuaron para contener el fuego y limitar la zona afectada, con el objetivo de minimizar la posibilidad de que el siniestro avance sobre la zona.

Diego Marti, jefe del plan a cargo del operativo general, detalló que además participaron los guardaparques de la reserva natural, aclaró que por estas horas el fuego está contenido pero no controlado. "Decir que está controlado implicaría que ya no hay riesgos de ninguna clase. Por ahora estamos trabajando en la zona y haciendo recorridos para que minimizar los riesgos de propagación", explicó. Hasta el momento, los reportes indican que las llamas no afectaron a la reserva pero sí cubrieron 80 hectáreas de suelos con vegetación nativa. La mayor amenaza por estas horas tiene que ver con las temperaturas extremas, la baja probabilidad de lluvias y la posibilidad de vientos que podrían diseminar brasas. "Estamos apagando lo máximo que podemos y recorriendo constantemente los diferentes sectores, pero nada nos garantiza que las brasas se puedan propagar", indicó Martí.

En este sentido, el jefe del plan de manejo del fuego detalló que la provincia está en alerta máxima por el riesgo de incendios en todo el territorio como consecuencia del factor climático y el intenso calor. Por ello, aclaró ya se emitió el alerta al área de Defensa Civil para que todas las áreas de bomberos voluntarios departamentales estén disponibles a la hora de intervenir en las urgencias. Pero además enfatizó en que es crucial la toma de conciencia por parte de la población, ya que la gran mayoría de los incendios forestales en la provincia son generados por personas que realizan fuego de manera ilegal para hacer asados o quemar campos para "limpiarlos".

Los trabajos continúan en las zonas cercanas a la reserva natural Villavicencio.

El ocurrido este lunes y que ha puesto en riesgo la biodiversidad de la reserva natural, con una grave afectación a la flora nativa y al medio ambiente, fue justamente generado por personas que -según Martí- se acercan al lugar para practicar la caza ilegal de aves para luego destinarlas al contrabando. "Vienen a cazar y se quedan a hacer asados. Luego dejan las brasas y como consecuencia del viento, el calor extremo y las características de la vegetación se generó el incendio", detalló el brigadista a cargo del grupo dedicado a controlar y mitigar los incendios en Mendoza.

También sigue vigente la posibilidad de solicitar una vez más, la intervención del helicóptero de la Policía de Mendoza para lograr tener un "mapeo" desde lo alto de la situación general. "Estamos atentos ante la posibilidad de que el fuego se redireccione", indicó Martí y recalcó que "si Nación hubiese mandado el avión hidrante como lo hacía hasta hace dos años podríamos haber atacado el incendio antes".

Falta de conciencia y riesgo natural

Martí detalló que lejos de ser este un hecho aislado en Mendoza presenta un alto riesgo de incendios en campos y zonas del piedemonte. Justamente, a principios de enero de 2023 se incendiaron 50 mil hectáreas de tierras con vegetación autóctona en el departamento de Alvear, específicamente en las zonas Las Moras y Cochicó hacia el sur.

"Ese incendio fue muy complejo, se produjo por causas naturales pero también supimos que en las cercanías había dueños de campos vecinos que prendieron fuego con la excusa de hacer barreras contrafuego y complejizaron aún más la situación. Fue una intervención muy intensa y el riesgo era grave", dijo y enfatizó que Mendoza cuenta con la Ley provincial N° 6.099 que prohíbe la realización de fogatas en zonas de campo. "Esta prohibición también esté en el Código Contravencional de Mendoza. Es fundamental que la población entienda que es un delito hacer fuego en zonas donde no está permitido", recordó.

Un paraíso a los pies de la montaña

La reserva natural Villavicencio es una de las 19 Áreas Naturales Protegidas de Mendoza. Está ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Allí, entre la inmensidad del paisaje que ofrece la planicie del valle de Uspallata y la precordillera, el área cuenta con una biodiversidad única en el país sobre una superficie de 62 mil hectáreas de las cuales 4960 (8%) de si territorio) es de uso restringido con máxima protección. La reserva natural se caracteriza por la biodiversidad de su paisaje a los pies de la precordillera de Los Andes.

Por las características de su paisaje y por ser una de las fuentes de agua más pura de la región Mendoza declaró a esta zona como una reserva natural en el 2000, mediante la Resolución N° 1065 de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Mendoza. Nueve años más tarde, la reserva ingresó en la red de refugios de Vida Silvestre. La riqueza de estos suelos se caracteriza además por ser una zona con alto valor arqueológico y patrimonial.

Su flora se caracteriza por la disponibilidad de llamativas especies de flor de San Juan. El chañar, la retama y jarilla, junto al algarrobo dulce, la rosa mosqueta y el aguaribay (estas últimas especies introducidas , entre muchas otras, forman parte de su biodiversidad. La reserva está habitada además por guanacos, chinchillones o vizcachas de la sierra, gatos del pajonal, pumas, zorros colorado y gris, maras, águilas mora, cóndores, gatos monteses y choiques.