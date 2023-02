Familiares de Máximo Thomsen agredieron brutalmente un móvil de América Noticias

La tarde de este lunes sucedió un hecho lamentable en la puerta de la casa de Máximo Thomsen, uno de los cinco condenados a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Un móvil de América Noticias fue brutalmente agredido por sus familiares.

En las imágenes se puede ver al cronista Gabriel Prósperi, quien mientras realizaba una salida al aire intentó entrevistar al hermano del joven. "No les alcanzó con la sentencia", se escucha. En ese momento el camarógrafo pierde el control y la transmisión se pierde. Ante lo sucedido, los conductores Rolando Graña y Soledad Larghi intentaban explicar lo que estaba pasando.

Minutos más tarde, el cronista salió al aire para dar su testimonio. Según relató, un automóvil cruza la posición de los periodistas y estaciona unos metros más adelante. Baja el hermano de Thomsen, que camina directo hacia Prósperi, mientras que otro hombre cruza la vereda y golpea al camarógrafo. Hay una tercera persona en el vehículo, aunque no sale en el cuadro, y es Rosalía Zárate, la madre del condenado.

"Yo estoy bien, el que no está bien es Valentín. Le partieron la boca, se está atendiendo en el hospital público de Zárate. Fue una agresión brutal, desmedida e inesperada”, señaló el movilero.

"Viene hacia mí, me tira un botellazo. Yo digo ’no, no, no’, porque no podía creer que nos venían a agredir. Cuando bajo la vista y veo a un costado a la madre, aparece otro hombre, al que los más jóvenes denominaban como “tío”, y ese el que agrede a Valentín. No sabemos si le pegó con el puño o con otro elemento, pero enseguida fue a buscar la cámara, a tirarla, a pegarle a Valentín", agregó.