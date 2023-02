Condenan a perpetua a cinco de los acusados de asesinar a Fernando Báez

Tres años después del crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell a la salida del boliche "Le Brique", la Justicia condenó a Lucas, Ciro y Luciano Pertossi, Blas Cinalli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen y Enzo Comelli por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, integrado por los jueces Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, encontró a los ocho jóvenes de Zárate responsables del asesinato y por eso condenó a cinco de ellos a prisión perpetua y a otros tres a 15 años de prisión.

Tres de los acusados recibieron una pena menor por ser considerados "partícipes secundarios" del asesinato de Fernando Báez Sosa

En el fallo, la Justicia condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y a Luciano Pertossi como coautores penalmente responsables de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.

Por ello, los sentenció a la pena de prisión perpetua, accesorias legales más costas legales.

A su vez, el tribunal consideró a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi como participes secundarios de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y con alevosia en concurso ideal con lesiones leves, y les impuso la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales.

Los acusados escucharon el veredicto de pie, por pedido de su abogado, en la sala de audiencias, en la misma donde durante casi un mes se desarrolló el juicio que tuvo en vilo al país.

La jornada de hoy no marcó el final del caso. A través de las distintas audiencias la querella, integrada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, y la defensa, representada por Hugo Tomei, advirtieron que de no estar conformes con algún aspecto de la resolución judicial apelarían. Ahora se espera que avancen en esa dirección. Tomei por haber encontrado, desde su punto de vista, irregular el debido proceso y Burlando por no haber quedado conforme con que no hayan recibido todos la pena máximo, es decir, perpetua.

Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli y Ciro y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua.

Desde este lunes las partes tienen siete días para presentar la apelación ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que no tiene un plazo para expedirse. Luego el camino continuaría con la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y la de Nación.

Los argumentos de la condena, en tanto, serán publicados este mismo lunes en la página web del Poder Judicial de la Provincia.

El caso

Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes a la salida del boliche "Le Brique", luego de un incidente previo en el interior del local entre algunos de ellos y el grupo de amigos de la víctima.

En sus alegatos de cierre, tanto los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García como los abogados Burlando y Améndola, quienes representan a los padres de la víctima en calidad de particulares damnificados, consideraron acreditada la responsabilidad penal de los imputados.

En la acusación sostuvieron la figura del homicidio doblemente calificado, en concurso ideal con "lesiones leves", por los golpes sufridos por amigos de Báez Sosa que intentaron ayudarlo.

En ese sentido, ambas acusaciones pidieron que los ocho jóvenes sean condenados a prisión perpetua, porque consideraron que fueron coautores del crimen.

En su alegato, los fiscales señalaron que "no hubo roles", sino que "todos hicieron todo, todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon".

Burlando adhirió al pedido de la fiscalía y sostuvo que todos los imputados tuvieron la "voluntad de matar", que planearon una "cacería humana" y que la víctima fue "fusilada a golpes y patadas".

El particular damnificado precisó además, a partir del análisis de imágenes realizadas del hecho, que tras la expulsión de ambos grupos de "Le Brique" hubo un "acecho" a Fernando que duró poco más de siete minutos, y a partir de las 4.44.30 del 18 de enero, se produjo el ataque, que duró 45 segundos, hasta que a las 4.45.15 los acusados "consuman el homicidio".

La defensa de los acusados

El defensor de los imputados, Hugo Tomei, consideró por su parte en su alegato que todos ellos deberían ser absueltos por la "incongruencia" entre la acusación original y la planteada por la fiscalía al momento de pedir la pena.

Pidió además, que en caso de ser condenados por el tribunal, el hecho sea encuadrado como un "homicidio en riña", que prevé una pena máxima de seis años de prisión, lo que permitiría a los imputados acceder casi de manera inmediata a una libertad condicional, por los tres años que llevan con prisión preventiva.

Tomei planteó subsidiariamente ante el TOC que se consideren las figuras de "homicidio simple con dolo eventual" -con una pena en expectativa de 8 a 25 años- o de "homicidio preterintencional" -de 3 a 6-.