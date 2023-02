La exreina de la Vendimia que promueve la diversidad de género y apoya la elección de reinas

Una de las Vendimias más recordadas por Maipú sin dudas fue aquella celebrada en 2001, cuando Jésica Tolín, representante del departamento, fue elegida como Reina Nacional de la Vendimia. MDZ Radio dialogó con ella, quien contó su experiencia como máxima representante de la tradicional fiesta, opinó sobre la vigencia de la elección de las reinas, y describió su presente.

"Hacía 36 años que no teníamos una reina nacional cuando yo salí. Las dos anteriores, habían sido virreinas nacionales, lo cúal también fue una alegría increíble para toda la gente de Maipú", expresó Tolín.

Jésica Tolín, 2001.

Además, la exreina se refirió a la polémica por la elección de las reinas y dijo: "Hay que darle el lugar que la reina se merece, es un lugar de poder, nos guste o no. Fue una invitación para mi a repensar el rol de la Reina Nacional de la Vendimia, creo que necesita de sus modificaciones pero me parece muy fuerte anular la elección. Hay que pensar que esto comenzó en 1936, cuando las mujeres no votaban. Lo cual presento un precedente importante en lo que respecta al rol de la mujer en la sociedad de Mendoza".

A pesar de estar un poco lejos de la fiesta, Jesica contó que cuando surgió este cuestionamiento volvió a "aparecer" en escenario y "defender lo que es nuestro como reinas nacionales y mendocinos. Creo que es parte de nuestro patrimonio. La Vendimia es un lugar para hacer cosas bonitas".

Jésica actualmente es psicóloga, sexóloga y especialista en diversidad y género, estudió en la Universidad de Aconcagua y realizó un posgrado, diplomatura, maestría en Psicoterapia Sistémica. "La sexualidad esta presente en nosotros desde que nacemos hasta que morimos. No puede ser que no haya médicos y psicólogos que no sepan de sexualidad. Desde el desconocimiento se genera mucho daño desde lo profesional", agregó.

La exreina promueve la diversidad de género y en diálogo con MDZ Radio explicó: "El sexo de alguien se refiere a lo biológico, el género tiene que ver con la construcción sexual, y tiene que ver con cómo me siento. Es importante tener en cuenta a todos los géneros existentes en la sociedad, porque lo que no se nombra no existe. Y si no existe, ¿desde qué lugar también pueden reclamar sus derechos?. Estamos formados en una sociedad bastante patriarcal, heteronormativa, y es importante empezar también deconstruirnos"