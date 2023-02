Se acerca el inicio de clases, ¿cómo acompañar a nuestros hijos?

El primer consejo: validar la emoción. No es raro que las chicas y los chicos se pongan ansiosos, nerviosos, más irritables, incluso se angustien en esta época del año. Volver a las rutinas de despertarse temprano, ponerse un guardapolvo, cargar la mochila, volver a tener responsabilidades como estudiante, puede ser un poco estresante, más después de un largo mes y medio de vacaciones en las que compartimos tiempo en familia, con amigos, mantuvimos horarios laxos y la prioridad el juego y el disfrute.

Entonces, el primer consejo que podemos aplicar como padres o cuidadores es validar la emoción que sienten los chicos y las chicas, ponernos en su lugar si se muestran distintos, incluso si no saben lo que les pasa. Tratemos de conversar con ellos para ayudarlos a identificar cómo se sienten y ponerlo en palabras. La psicóloga especializada en crianza, Maritchu Seitún, recomienda que los adultos pongamos en palabras lo que podría estar sucediendo a los chicos y chicas porque a veces ellos no tienen las palabras para hacerlo: “Y sí, te entiendo, estás enojado porque no te querés acostar temprano”.

Ser positivos. Validar la emoción no significa “hundirse con ellos”, sino decir “ok, estás nervioso porque empiezan las clases, pero pensá que vas a encontrarte con tus amigos, vas a conocer a una maestra nueva y vas a aprender un montón de cosas. Es verdad, volver a despertarse temprano nos cuesta a todos, pero después vas a llegar al colegio y te vas a divertir”. Es importante que tengamos una actitud positiva frente a la vuelta a la rutina, porque ellos nos van a tomar como ejemplo.

Foto: Annushka Ahuja

Anticipar las rutinas. Unos días antes de volver a clases podemos empezar a regular los horarios. Volver a acostarnos y levantarnos temprano, para que los chicos y las chicas no lleguen físicamente cansados de las vacaciones. El sueño es un factor que influye mucho en el aprendizaje.

Tener los útiles, materiales y guardapolvo. Conviene hacerse de los útiles, materiales, uniformes o guardapolvos con anticipación para que no se convierta en un factor de estrés más. Si ya tenemos los útiles podemos ordenarlos con los chicos y chicas, hacerlos partícipes de los preparativos para las clases.

Alinearse con la escuela. Un consejo fundamental es tratar de participar de la vida escolar, las reuniones de padres y charlas, porque en estos encuentros los docentes y directivos suelen dar indicaciones que tenemos que tener en cuenta para favorecer la integración de nuestros hijos e hijas al ritmo escolar. Conocer el horario de clases, los días que habrá actividades especiales o gimnasia para poder hablar con ellos acerca de esto y acompañarlos en su proceso de acomodamiento.

Foto: Thirdman.

Apoyarse en el juego, siempre. Para ir “preparando el terreno”, para que los niños y niñas se vayan familiarizando con las actividades que les pueden presentar en la escuela se puede recurrir a distintos juegos educativos, que no sean necesariamente curriculares. Por ejemplo, con los más chicos se puede estimular la motricidad fina con juegos de pintar, hacer pulseritas, construir con bloques. Con los más grandes poner en práctica operaciones matemáticas a través de juegos de carta, de recorrido. También podemos apoyarnos en la tecnología para que practiquen sus habilidades académicas y elegir juegos como los que ofrecemos en la plataforma de Wumbox para practicar las distintas áreas de conocimiento.

Si quieren ver los juegos de Wumbox, podes hacer click aqui.