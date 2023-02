El desafío de este año para cada escuela es transformarse en la Scaloneta

Trabajo de manera apasionada desde hace 17 años en educación. He leído miles de artículos en cada comienzo de clases en diferentes medios, y la realidad me demuestra que todo es muy parecido. Empiezo cada año haciendo un listado de todo lo que no funcionó ni funcionará. Motivo suficiente para empezar bien desmotivados, refrescando que todo será una vez más un fracaso de todo lo que no sucede.

Sin embargo, en mi escuela comenzamos hace pocos días a reencontrarnos docentes, directivos y compañeros nuevos para planificar muchos cambios porque este 2023 seremos un gran equipo, muchos más alumnos que no conocemos y tendremos familias nuevas, docentes, y muchas propuestas. Eso genera entusiasmo.

La sorpresa para mí, fue que me encontré con muchas sonrisas, ganas, con profesionales de la educación entusiastas preguntando por proyectos, pensando en qué capacidades podemos desarrollar en los chicos tomando como excusa el contenido.

Se dieron charlas donde primaba la preocupación por la salud mental de los chicos, cómo podemos forjar vínculos, incluir los alumnos de otras escuelas, tantas cosas para hacer, aprender y desaprender. La verdad, estoy feliz y entusiasta, rodeada de gente con ganas, profesionales con pasión con el don de construir, escuchar y aportar.

Este año, en nuestro país cada escuela tiene que tomar el ejemplo de la Scaloneta. Somos ese equipo y vamos por todo. Salgamos de la queja y pasemos a construir. Claro que no es fácil ni tampoco será sencillo.

Empatía

Respeto

Actitud

Esfuerzo

Compromiso

Lo demás sale de la mano con cada docente, que hace lo imposible para todo salga bien y lleguemos juntos a la meta.

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente