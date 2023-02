Casi sin pasarelas en el Acceso Sur: el peligro latente para quienes lo hacen a diario

Hace una semana una mujer de 73 años fue víctima de un accidente de tránsito en el Acceso Sur. Todo ocurrió mientras intentaba cruzar la vía. El hecho tuvo lugar a escasos metros donde, en el año 2017, Alan Villouta perdió la vida tras ser arrollado en circunstancias similares.

En dicho cruce, hace años Vialidad Nacional prometió construir una pasarela que nunca fue construida. En conversación con MDZ, Andrés Villouta, padre del joven que murió en 2017, volvió a pedir por esta obra. "Hace 5 años que venimos haciendo ese reclamo para construir la pasarela. Han pasado muchos siniestros viales en ese sitio y no se ha hecho nada", indicó.

Villouta aseguró que el año pasado Guillermo Amstutz le prometió que esta obra estaba confirmada para el 2023, pero esta nunca comenzó: "A mediados de enero dijo que las plataformas no eran prioridad para Vialidad Nacional".

Según Villouta, los argumentos de Vialidad Nacional se basan en existen dos puentes para cruzar, pero el hombre afirma que estos no están preparados para el uso humano: "Muchas veces te mandan a que cruces por el Puente Alsina o al de Lamadrid los cuales no están acondicionados para el paso de los peatones, esas obras no tiene un paso peatonal y mucho menos para una persona discapacitada". Además, explico que dichos puentes son inseguros por las noches: "A mi hijo le robaron 8 veces".

Andrés comentó que la falta de pasarelas no solo ocurre en dicha zona de Guaymallén, sino que es un problema que existe en todo el Acceso Sur. "Desde Luján de Cuyo al Cóndor solo hay un puente, después la gente tiene que cruzar por esa autopista", comentó.

A diferencia del Acceso Este, que posee cinco puentes peatonales, el Sur solo uno. La familia de Alan Villouta lucha por la creación de uno frente a la Barraca Mall.

No solo la familia Villouta lucha por la creación de esta obra, trabajadores de la Barraca Mall han comentado a MDZ la importancia de un puente por encima del Acceso. Martín (25) es bachero en un restaurante de la Barraca Mall y contó su experiencia: "Todas las noches salgo relativamente tarde, entonces me tengo que tomar el último micro, el problema es que no alcanzo a ir al puente de arriba por lo que decido cruzar el Acceso".

"Varias veces los autos me han pasado cerca, por suerte no me han alcanzado a tocar", agregó.

Con el objetivo de conseguir el dinero suficiente para construir una pasarela en el Acceso Sur, la familia Villouta va a colocar un pequeño puesto al lado del Acceso Sur donde venderán tortitas desde el primero de marzo en el acceso para poder darle a Vialidad Nacional los 25 millones de pesos para que hagan la pasarela, básicamente un vuelto.