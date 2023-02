Marcha en Mendoza busca presionar al Gobierno Nacional por el reconocimiento de tierras a mapuches

A principios de febrero, el Gobierno Nacional reconoció tierras en Malargüe a una comunidad de mendocinos que reivindican su origen mapuche.

En este caso, el terreno en cuestión se encuentra en la localidad de Los Molles, Malargüe, donde hay antecedentes de reclamos con los propietarios de Las Leñas y también por la ejecución de proyectos petroleros.

Las tierras reconocidas por el Gobierno Nacional

Esta decisión no ha sido bien recibida por todos los sectores de la sociedad. En este sentido, el próximo sábado 18 de febrero, en la provincia de Mendoza se realizará una marcha contra la entrega de estas tierras.

La convocatoria la hizo el empresario y ex titular de la Cámara de Comercio de General Alvear, Andrés Vavrik: "Es una marcha que nació prácticamente en las redes sociales, como reacción a la resolución que tomó el INAI con respecto a esos polígonos que se le estaría reconociendo una ocupación legítima a comunidades pseudo mapuches o autopercibidas mapuche".

La manifestación iniciará a las 10 de la mañana del sábado y se dividirá en varias columnas. En Pareditas, para los manifestantes del Valle de Uco, el norte y el este de la provincia de Mendoza. Mientras que los pobladores de General Alvear y San Rafael se concentrarán en el Paseo Rawson. Desde ambos puntos ambas marchas se movilizarán y se encontrarán en el Sosneado para "llegar juntos a Malargüe"

https://t.co/N7VxBl33Du



Todos el 18 a Malargüe!

Se siguen sumando voces.. pic.twitter.com/g4Ff5cfiuF — Andrés Vavrik (@andresvavrik) February 14, 2023

"Creo que la gran mayoría de Mendoza está en contra, porque es una decisión del gobierno nacional, que está reconociendo, simplemente por una autopercibimiento donde primero hay legítimos propietarios y segundo hay un largo historial de relaciones contractuales y ninguna manera pueden demostrar que ancestralmente hayan estado ahí", expresó Vavrik.

En sus redes, Vavrik pidió que las manifestaciones sean "pacíficas y sin banderas políticas". "No queremos que se contamine con banderas políticas, nos parece que es una causa demasiado importante para que un determinado partido político lo capitalice". Además, comentó que el objetivo es "exigirle al Gobierno Nacional que retrotraiga la resolución y a la vez, pedir al Gobierno Provincial que haga lo que tenga que hacer para frenar y restituir los polígonos a su estado anterior".

Vavrik comentó que el Gobierno Nacional está introduciendo un conflicto en Mendoza: "Hay que ver lo que se está viviendo actualmente en la Patagonia con la escalada de violencia con estos grupos que dicen ser mapuches, que discuten todos los días en la televisión y no podemos hacernos los distraídos con eso cuando vemos como la Nación quiere germinar eso en territorio mendocino".

Finalmente, el empresario destacó que la marcha no fue organizada en contra de ninguna etnia o grupo en particular, sino que se trata de una protesta que defiende la propiedad privada y los recursos de la provincia. "Queremos hacerla en forma pacífica, esta marcha no es contra ninguna etnia, ni contra ningún grupo en particular. Pero se tienen que entender que los ciudadanos estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos. Además, estamos defendiendo la propiedad privada y no queremos que pase lo que ocurre en la Patagonia".

La respuesta de los mapuches

La manifestación ha llegado a los oídos de las comunidades mapuches que se sienten preocupadas, ya que temen que esto genere una escalda de violencia para el próximo sábado.

Gabriel Jofre, miembro de una de las comunidades y activista en defensa de los derechos de los mapuches en Mendoza, comentó que ya ha tomado cartas en el asunto por la convocatoria: "Hicimos una denuncia hace una semana cuando nos enteramos de esa marcha por su contenido discriminatorio y violento".

Además, pedirán a la justicia que se labren las medidas necesarias contra aquellos que enarbolen consignas discriminatorias en las marchas.

"Son delitos los que se están cometiendo, tipificados en el código penal, nosotros ya hicimos las denuncias pertinentes y esperamos que la justicia actúe. Como siempre haciendo todas las cosas con los procedimientos legales", comentó. No obstante, Jofré explicó que los manifestantes del próximo sábado "tienen su derecho a expresarse, pero no con las consignas con las cuales se están convocando, mientras se mantengan en este marco está todo bien. No los vamos a considerar ni piqueteros ni revoltosos". Comunidad mendocina que reclama derechos sobre la tierra como mapuches

Jofre espera que la marcha del sábado no transgreda hacia la violencia y aseguró que en un determinado momento, las comunidades realizarán su propia manifestación pacífica: "Nosotros haremos nuestras manifestaciones en su momento también.

Luego de que Nación reconociera las tierras, la provincia de Mendoza no se quedó atrás y presentó tres recursos de reconsideración. Sobre esto, Jofré comentó: Nosotros estamos haciendo nuestros procedimientos administrativos y eso sigue en su camino. Se responderá a la provincia todos sus planteos, aunque ya han sido respondidos antes".

Jofré cree que el otorgamiento de tierras está siendo usado por Mendoza como una campaña electoral: "Parece que les viene bien hacer campaña política con el tema. Nosotros trabajaremos por nuestros derechos y seguiremos por esa vía".

Por último, Jofré le pidió a la gente de las comunidades que "tengan cuidado y que no responda a ningún tipo de agravio o alguna situación violenta.