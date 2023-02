La historia de un bestseller que se volvió número 1 gracias a un TikTok viral de su hija

Tras 14 años de trabajo, el escritor Lloyd Devereux Richards publicó su novela llamada "Stone Maidens" en el 2012. Se trata de un thriller policial en el que un asesino serial estrangula mujeres jóvenes y las tira por los barrancos del sur de Indiana, Estados Unidos.

El autor no tuvo suerte con su libro y se llamó a la espera. Diez años después, la hija del escritor publicó un TikTok contando lo siguiente: "Mi papá pasó 14 años escribiendo un libro. A pesar de trabajar todo el día y de cuidar a sus hijos, siempre hizo lugar para su libro. Él está feliz de haberlo publicado aunque los números no son buenos. Me encantaría que tuviera más ventas. Él no sabe qué es TikTok todavía".

El video se volvió viral y alcanzó las 42 millones de vistas. El movimiento fue tal que el libro "Stone Maidens" alcanzó un récord exponencial de ventas y se posicionó en el top 1 de Amazon. Richards fue mostrado en llantos de agradecimiento por la hija en TikTok.

"Todos estos últimos días me quedé pensando. Sigo sin entenderlo. Me siento bendecido. Escriban, reescriban y nunca dejen de hacerlo", le expresó el autor a su audiencia.

Stone Maidens: de qué trata el libro que se volvió viral

Richards señala en su biografía que es oriundo de la ciudad de New York y que trabajó como abogado en Vermont. Crió tres hijos y también se desempeñó como asistente legal sénior para un juez de la Corte de Apelaciones de Indiana. Investigó y escribió docenas de opiniones publicadas, incluida la apelación de un asesino en serie condenado a muerte y posteriormente electrocutado.

Stone Maidens trata del ida y vuelta entre un asesino serial de mujeres jóvenes y la antropóloga forense en jefe de la oficina de campo del FBI en Chicago, Christine Prusik. La oficial ha trabajado en una buena cantidad de casos extraños pero este los supera a todos.

Con cada víctima, el asesino deja una regalo particular: una estatuilla de piedra tallada como las piedras espirituales que se encuentran entre las tribus primitivas de Papua Nueva Guinea. Se trata de las mismas tribus de las que Prusik escapó de casualidad hace diez años. La forense todavía carga con las cicatrices del ataque de los miembros de la tribu.

El novelista debutante construye de forma perspicaz el suspenso psicológico y el terror en una novela policíaca legible.