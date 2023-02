Contundente reclamo en Rosario para exigir medidas contra la inseguridad

Familiares y víctimas de la inseguridad en Rosario se manifestaron con velas frente a la sede de la gobernación en reclamo de medidas concretas y efectivas ante la creciente ola de homicidios, balaceras y asaltos que sufre la ciudad santafesina. Los manifestantes decidieron acampar hasta recibir respuestas de las autoridades.

Luego de un fin de semana plagado de hechos de violencia y en una noche en que los crímenes violentos en Rosario llegaron a 40 en lo que va del año, en Santa Fe y Moreno se vieron pancartas con nombres de víctimas mortales de la inseguridad y bajo la consigna principal "Iluminemos Rosario".

Uno de los organizadores de la movilización, Ezequiel Lowden, remarcó la "evidente falta de respuestas". "Nos están matando y nadie hace nada", se lamentó. Sostuvo que convocan a "funcionarios políticos de todo el arco político de la provincia de Santa Fe y también del gobierno nacional, que haya unidad y consenso, un acuerdo de la clase política para tomar medidas", y añadió que decidieron acampar hasta recibir respuestas y mientras tanto juntarán firmas a las puertas de la sede de Gobernación.

Manifestantes pidieron medidas concretas contra la inseguridad en Rosario (Foto: La Capital)

"Hay un montón de proyectos presentados de todos los partidos políticos que son muy buenos. Entonces queremos que las autoridades nos acompañen, porque nos están matando. En cada barrio tenemos comerciantes que son extorsionados y vecinos a los que les balean la casa", explicó Lowden.

También recordó el asesinato de Joaquín Pérez en un intento de robo en octubre de 2021 y las marchas que se desplegaron: "En ese momento creíamos que ese crimen y la posterior movilización iban a ser un quiebre en la sociedad y no fue así".

“Como sociedad no podemos bajar los brazos", sostuvo, y añadió: "No tenemos que lograr que nos ganen porque estamos hartos o por el cansancio. Hay un montón de promesas incumplidas. Hay numerosos casos que no se siguen en la Justicia. Rosario es la ciudad de los crímenes perfectos. Hay crímenes donde la Justicia no llega nunca a dar con quienes asesinan a nuestros seres queridos".