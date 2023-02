La sentencia de Marcelino Iglesias tras la elección de la "reina" de Guaymallén

Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, no formó parte de la proclamación de la nueva representante de la Vendimia, en una elección que el municipio sacó adrede del centro de centro la escena. La frase escrita por Natalia Mercery, del distrito de Capilla del Rosario, sacó más votos que las otras redacciones y la chica de 35 años no recibió corona, jamás fue mencionada como reina y fue distinguida con una banda, al igual que Martina Gil, quien quedó en segundo lugar.

Luego de "coronación", Marcelino Iglesias habló con los medios y fue preciso: "Le quiero decir a la sociedad mendocina que este proceso es definitivo e irreversible. Se acabaron los desfiles de belleza porque todas las mujeres son bellas y hay que valorar no parámetros físicos y sí belleza interior. Hoy tuvimos a 19 representantes que son bellas personas".

Sobre la decisión del municipio, Iglesias aseguró que "nunca los cambios se hacen sin resistencia. Saben que hace muchos años vengo luchando por los derechos de la mujer. No es fácil convencer y modificar pensamientos que están atados a otras convicciones".

"Este es un cambio cultural que nos ha costado y lo hicimos en el marco del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que nos dijo que teníamos que tener una elección y elegimos a nuestra representante. Nos permitieron hacerlo bajo los parámetros que el municipio decidiera y así lo hicimos", agregó luego.

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que obligó a Guaymallén a elegir una reina de la Vendimia, el municipio no se expresó de forma oficial al respecto y eligió un particular modo de elección de la ahora llamada representante: "Guardamos silencio y sé que dejamos a muchos con sabor a poco en cuanto a información. No nos quisimos prender en debates insustanciales, superfluos, fugaces, esperamos a hoy para dar nuestro mensaje".

La chica oriunda de Capilla del Rosario fue elegida por el voto popular como la nueva "representante" de Guaymallén y anunciada previo a la fiesta departamental de la Vendimia junto a Martina Gil (del distrito La Primavera), que terminó segunda. No les entregaron corona, no fueron mencionadas como reina y recibieron una banda distintiva.

Con un marcado faltazo político, sin la presencia de Rodolfo Suarez que envió a José Thomas, el director general de escuelas en representación, la elección de la reina pasó desapercibida para el público y sumó otro capítulo a la polémica cultural que ya lleva dos años en la comuna y que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Cerca de las 20.30, tanto Natalia Mercery como Martina Gil subieron al escenario para recibir la mención y la banda distintiva, pero el resto de las chicas, representantes de los otros distritos de Guaymallén, ni siquiera fueron nombradas. Esto generó malestar entre las jóvenes y se dio en el marco de una deslucida elección.

Llamó la atención también que la elección de la reina, que es algo que genera una gran expectativa en la gente y que -ahora casi- siempre se acostumbra a dejarlo para el final, esta vez en Guaymallén fue al inicio. En su fiesta, el municipio tuvo la clara premisa de quitar la elección de la reina del centro de la escena y ponderar la "belleza interior" por sobre la "belleza física", tal y como sostuvo el intendente Iglesias a los medios luego de la falsa coronación.

Tras el fallo de la Justicia, el municipio no tuvo más que acatar la decisión de los jueces y llevó a cabo una innovadora forma de elegir a la nueva "representante". La inédita votación se llevó a cabo por la web y los vecinos con domicilio en el departamento tuvieron que elegir entre frases elaboradas por las jóvenes, las cuales fueron presentadas sin firma y sin foto.