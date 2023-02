Desde adentro: el duro y sacrificado trabajo de los viñateros que evidencia la realidad del sector

El próximo 1 de febrero se conmemora el Día del Trabajador Vitivinícola, con el objetivo de reconocer a las personas que trabajan en la elaboración del vino. Paradójicamente, el día lunes trabajadores vitivinícolas autoconvocados se movilizaron por el centro de Mendoza para reclamar por mejores condiciones de trabajo y un salario digno. MDZ Radio dialogó con Ángel Colque, trabajador del sector, quien contó qué significa hoy ser una persona que trabaja en la elaboración del vino.

Colque ha trabajado durante varios años en la viña, en la parte de bodegas, y actualmente se encuentra trabajando en el mercado de exportación.

"Una persona que trabaja en la viña comienza su labor a las 6 de la mañana, ya que sufre mucho del calor. Muchas veces hay que estar arriba de un tractor por cuatro horas o más, con 40 grados de temperatura. A nosotros con el tiempo nos trae consecuencias, muchos compañeros han tenido problemas en los riñones. El trabajador que está en la poda, sufre mucho dolor de hueso en las manos y aquel que anda en la viña también tiene mucha sed, se les suele paspar las manos con la misma totora o el frío. Es muy sufrido", detalló.

Con respecto a la cosecha, mencionó que antes era habitual utilizar los tachos de 22 kilos. "Actualmente también se cosecha en caja o directamente dentro de los bins, hoy se trabaja de distintas maneras. Un cosechador trabaja entre 10 a 12 horas con 70, 60 tachos, depende la cepa que tenga cada uva", agregó.

Además, explicó que actualmente hombres y mujeres trabajan en esta tarea."Antes hasta nuestros hijos trabajaban, los chicos que ya podían levantar los granos del suelo, iban por detrás de los padres, alzando los granos para que no se desperdicie nada", describió.

Las bajas temperaturas también les afectan, sobre todo en época de poda, donde deben estar arriba de un tractor o arar la tierra. Por esta razón muchos de los trabajadores sufren de reuma en las manos, "muchas veces no tenés cura, una vez que ya está tan avanzado, por más medicamento que te den, no volvés a ser la misma persona de antes".

Con respecto a la situación de los trabajadores vitivinícolas y la reciente manifestación señaló que desde el sector "hay mucha bronca", ya que "no son reconocidos como tiene que ser". "Estamos pasando hambre, no tenemos un buen sueldo. Algunos ya están cosechando sin precio, y generalmente lo establecen a la mitad o al final del trabajo. Un trabajador de viña gana 54 mil pesos, estamos por debajo de la canasta básica. Le tenemos que echar la culpa al sindicato, porque no hacen las cosas que corresponde para todos nosotros”, expresó.

"A pesar de las heladas y el granizo, los empresarios han crecido un montón, ellos tienen los viñedos cubiertos. El viñatero chico es el que más sufre esa consecuencia, pero son pocos los que están quedando. A veces los grandes con los préstamos son los que más ayuda tienen y no reconocen al trabajador", argumentó.

Finalmente aseguró que desde el Estado no han recibido ninguna ayuda y remarcó que muchas veces el trabajador vitivinícola suele trabajar en negro y "ser multiuso", donde tiene que desarrollar distintas tareas, que pueden ir desde pintar hasta cosechar, "tienen que haber 7 personas trabajando y muchas veces hay 3 ".

Escuchá la nota: