Cuáles son los chequeos médicos que hay que hacerse antes de que termine el año

Con el cierre del año, comienzan a llenarse las agendas de los médicos para cumplir con ese chequeo anual. Sin embargo, además de los clásicos análisis de laboratorio y controles cardiológicos, expertos de la salud sugirieron hacerse otros estudios igual de importantes y que ayudan a comenzar un nuevo ciclo de forma más tranquila y controlada.

Nadia Avila, especialista en Medicina Familiar de Boreal Salud (MP 6951), recomendó que los mayores de 18 años sanos evalúen anualmente un laboratorio básico con determinación de glucemia y perfil lipídico. Pero también es necesario la toma de presión arterial y determinación del estado nutricional (screening de obesidad), así como interrogar sobre consumo de tabaco y alcohol.

Por otro lado, según antecedentes y otros factores como la edad y sexo, es necesario complementar con exámenes específicos para la detección precoz de enfermedades (eso significa 'screening'). En este sentido, la doctora señaló: “Es importante tener en cuenta que no porque pidamos más exámenes complementarios realizamos un mejor control o podemos prevenir más patologías. En ocasiones solicitar estudios innecesarios y en exceso nos puede llevar a tener falsos positivos".

Aún así, los beneficios tanto para pacientes como para médicos al realizar chequeos anuales son significativos. Quienes se controlan obtienen un conocimiento profundo de su salud, y la oportunidad de prevenir y retrasar enfermedades, mientras el personal puede realizar intervenciones preventivas, educar sobre estilos de vida saludables y detectar precozmente posibles problemas de salud. ¿Cuáles son los controles que hay que hacerse sí o sí antes de que termine el año?

Los chequeos médicos que recomiendan hacer

“La importancia de visitar al médico y prevenir enfermedades no puede subestimarse. El chequeo anual no solo brinda la oportunidad de evaluar el estado de salud actual, sino que también establece una base sólida para mantener una vida saludable y plena. En este cierre de año, priorizar la salud y bienestar es fundamental para concluir un año no solo con celebraciones, sino también con el compromiso de cuidarse a sí mismos”, concluyó la profesional.

Para mujeres:

Mamografías anuales a partir de los 40 años.

Densitometrías óseas para mayores de 65 años en casos específicos para detección precoz de osteoporosis y prevención de fracturas patológicas.

En hombres: