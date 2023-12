José Thomas fue contundente al referirse a Tadeo García Zalazar: qué dijo

Tadeo García Zalazar será Ministro de Educación, Cultura, Infancias y titular de la Dirección General de Escuelas. Es el primer "superministro" confirmado del gobernador electo de Cambia mendoza, Alfredo Cornejo. Quien tomará las riendas de la provincia decidió fusionar áreas de una manera que nunca había ocurrido.

El aún intendente de Godoy Cruz tendrá a cargo la política educativa, todo lo relacionado a las políticas de niñez y adolescencia, para lo cual le quitan a Desarrollo Social esas áreas. También tendrá bajo esa órbita lo que hoy es la Secretaría de Cultura. José Thomas, quen dejará este lunes su puesto como titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), conversó con MDZ Radio 105.5 FM e hizo énfasis en quien a partir de la próxima semana ocupará su cargo en la provincia.

El funcionario fue contundente al referirse al nuevo mandatario que estará a cargo de la Dirección General de Escuelas: "Tadeo García Zalazar es el cuadro político más importante que va a tener la DGE desde la democracia hasta hoy". Y admitió que "el gobernador electo, Alfredo Cornejo, ha decidido poner a un cuadro político que podría haber sido gobernador de Mendoza. A mí no me parece menor la jugada".

"Es verdad que él no es docente, pero puede tener asesores docentes que vienen del aula y puede seguir con las políticas educativas. Pero, a su vez, tiene otra determinación, roce y camino político. A la educación también le hace falta cuadros políticos probos y no hay ninguna duda que, por lo que ha hecho, Tadeo es uno. Hay una gran parte de la DGE que es gestión administrativa, y él tiene mucha experiencia en eso", sentenció.

Además, habló sobre el funcionario que ocupará el cargo de secretario de Educación de Javier Milei: "Veo muy complejo el panorama a nivel nacional, porque si vos tenés 50% de pobreza y no hay claridad de solución de eso en el corto plazo, el medio hostil del aula va a ser cada vez más hostil. En términos del secretario nombrado, Carlos Torrendell, es alguien con quien he compartido mucho el consejo de la calidad. Es una persona que sabe de educación, que le interesa y que también es bueno en lo que hace. Hay que ver cómo se conforman los equipos y cuánto influye o no el resto de la política, porque la verdad que vamos a vivir momentos tensos y siempre eso le pega a la escuela", concluyó José Thomas.

