Por qué y hasta cuándo estará afectado el sistema de colectivos de Neuquén

La ciudad de Neuquén amaneció este lunes 4 sin servicios de colectivo urbano, lo cual afecta otras localidades como Senillosa. Un grupo de choferes decidieron iniciar un bloqueo de unidades con base en Cipolletti tras denunciar que fueron al menos 50 conductores fueron despedidos y el gremio UTA no los acompañó nunca.

Si bien desde el Municipio dijeron que se está trabajando para destrabar el conflicto, al tiempo en que podrían haber sanciones, Martin Anzorena, uno de los protestantes, aseguró que la medida de fuerza es por tiempo indeterminado. “Estamos abiertos a un diálogo. No nos gusta incomodar a la gente, pero debido a tanta negligencia de parte de la UTA y de la empresa nos vimos obligados a esta situación”, aseguró a RÍO NEGRO RADIO.

Colectivos de Neuquén: a cuántos trabajadores habrían despedido

Desde la madrugada que la salida de colectivos de la empresa Vía Bariloche está interrumpida, y cuya falta de servicios abarca a las unidades de "Cole" de la capital neuquina. Durante los últimos meses se desvinculó entre 40 y 50 empleados, algunos incluso con al menos 20 años de antigüedad.

Otro de los trabajadores que habló es Jorge Mellado, quien denunció que esta situación se desencadenó tras el desembarco de las nuevas empresas. Luego de 8 años de trabajo, lo echaron sin previo aviso ni causa alguna el pasado viernes. "Vengo a tomar servicio a las 6 de la mañana, yo tengo que salir a las 7 con mi recorrido, llego acá y no me dejaron tomar servicio. Me notificaron verbalmente que estaba desvinculado", contó.

Las líneas afectadas en Neuquén

Desde las 4 de la mañana del lunes que se han visto afectadas las líneas de el Cole en la ciudad de Neuquén. Pero, además, la protesta repercute en el servicio interurbano hacia Senillosa. No obstante, las unidades del transporte Ko-ko circulan a lo largo de la provincia de Río Negro con normalidad.