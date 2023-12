La emotiva historia de Ignacio Lucero, el mendocino que murió en la Cordillera, y su perro Oro

El reconocido andinista mendocino Ignacio Javier Lucero murió entre el pasado miércoles 29 de noviembre y este lunes 4 de diciembre. Entre ese lapso de tiempo, él y sus dos clientes perdieron contacto a 5.800 metros sobre el nivel del mar y finalmente sus cuerpo fueron hallados sin vida. Además de su basta trayectoria como andinista y guía de montaña, la historia del mendocino se hizo famosa en todo el mundo hace años.

En el año 2011 un infarto en el Himalaya, a 7.400 metros de altura, casi le quita la vida. Horas más tarde, al ser evacuado de la montaña para internarse en Katmandú, sufrió un ACV. En una entrevista con MDZ Radio en el año 2019 reconoció haber perdido "todos los mecanismos aprehendidos. Había cosas básicas que ya no las podía hacer". El proceso de rehabilitación fue muy largo y contó con "muchos profesionales y de todas las dimensiones, porque tenía afectados mis dos centros: la cabeza y el corazón".

Ignacio Javier Lucero.

En todo este proceso apareció un actor clave, más allá de todos los profesionales que estuvieron día a día junto a él. Se trata de su perro Oro, quien lo ayudó durante el largo proceso de recuperación, convirtiéndose en su compañero de escalada. Incluso, el can hizo cumbre cuatro veces hasta su fallecimiento en 2021. Su historia ha recorrido el mundo y lo hizo desfilar por programas de televisión, siempre acompañado por Oro, por supuesto.

El mendocino Nacho Lucero y su perro Oro.

"Era un perro de la calle, perdido, viviendo en cualquier lado. Se instaló en la puerta de mi casa e hicimos un buen vínculo. Me empezó a contener desde lo psicológico y lo físico. Me fue potenciando y es un perro que aprende muy rápido", le relató años atrás a MDZ Radio el mendocino Ignacio Javier Lucero. "Me marca el tiempo de pastillas, de tormentas, de fin de jornada, de hidratación, de tranquilidad. Oro tiene distintos modos de hacerlo. Él me entrenó más a mí que yo a él", confió en la misma entrevista.

Un pequeño fragmento de la nota de Ignacio Lucero en MDZ Radio, allá por 2019

#EnVivo Nacho Lucero junto a su perro Oro



En 2011 pasó 20 días internado en #Nepal y luego cayó en una depresión. Su #perro Oro fue clave para que pudiera recuperarse y volver a escalar



uD83CuDFA7 105.5 FM | https://t.co/Pnlxs9qMQ6 pic.twitter.com/31txAx3dVE — MDZ Radio | 105.5 FM (@mdz_radio) September 27, 2019

Ya recuperado, Nacho Lucero y Oro empezaron a ascender cerros e hicieron cumbre cuatro veces en el Aconcagua. Pero el destino le tenía preparada otra lección y lo forzó a volver solo al Himalaya, sin la compañía de su amigo inseparable. "En el aeropuerto me dijeron que Oro no podía viajar y se quedó en España. Yo me puse a llorar no solo por lo que representa en lo emocional sino porque lo necesitaba de verdad", contó. Las lágrimas no conmovieron a las autoridades y Oro tuvo que quedarse en la casa de una amiga. Ignacio enfrentó solo el desafío de su vida. Y lo hizo con éxito.

Sin noticias desde el miércoles, este lunes encontraron los cuerpos de los andinistas

Los tres andinistas argentinos se encontraban extraviados desde el miércoles pasado en el cerro Marmolejo, que se encuentra a 6.108 metros de altura y cuya cima corresponde con el límite internacional entre Chile y Argentina. Tras perder contacto el pasado miércoles, horas después fue radicada la denuncia y comenzó un operativo de rescate que todavía no concluye pero que mediante el cual ya se confirmó que el intendente de la localidad pampeana de General San Martín, Raúl Espir, el escribano de La Pampa Sergio Berardo, y el guía mendocino Ignacio Lucero están muertos.