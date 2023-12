Discapacidad y empleo, la realidad que incomoda: cuál es la situación actual y qué hará Javier Milei

Ni especiales, ni angelitos, ni minusválidos, ni discapacitados: personas con discapacidad. El desconocimiento en el tema incomoda a la sociedad, por lo que las desigualdades se evidencian en casi todos sus ámbitos, y especialmente dentro del mercado laboral. Tiago Giansily, secretario nacional de Discapacidad e Integración del PRO, habló con MDZ sobre esta problemática y planteó cómo se podría lograr un verdadero cambio.

El empleo es considerado un derecho humano fundamental. Dentro del pedido de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que los Estados promuevan su libre ejercicio, deben aclarar que también se incluya a la comunidad, ya que, si bien es algo que se da por sentado, del dicho al hecho hay una largo trecho.

Giansily, oriundo de Santa Fe, reiteró en que todavía son postergados a la hora de trabajar. Existe un cupo laboral para personas con esta condición, el cual establece que el Gobierno debe tener empleadas a al menos un 4% de ellas. No obstante, en sus numerosos viajes por el interior, el secretario ha recolectado todo tipo de testimonios que evidencian que los roles más desafiantes que tienen son servir café.

"Se hace por un compromiso y no por ganas de dar verdaderamente un empleo. Muchas veces, incluso, esa generación de oportunidad se brinda por un beneficio impositivo, o a la empresa le conviene por su responsabilidad social, o sea, mejora su imagen porque parece más inclusiva para el afuera, para la venta de las redes, para las campañas de marketing de humanización", señaló el santafesino.

En este sentido, sumó: "He conocido un montón de casos de empleados administrativos del Estado en distintas provincias, en las que tienen el empleo por el cupo, pero no se les permite recibir un ascenso. Se encuentran hace más de 10 años cobrando un mismo tipo de sueldo y no pueden crecer, no pueden rendir, y así también sucede en el Poder Judicial de muchos lugares".

La sociedad como agente discapacitante

Las barreras que pone la sociedad agravan esta condición. ¿Cómo? Giansily explicó que la desigualdad atrae consecuencias sociales, conductuales y cognitivas, pues al no poder desarrollar sus aptitudes causa un desgaste mental muy fuerte. A veces uno queda encerrado en su habitación sin poder desenvolverte en el ámbito social; en otras palabras, al no poder generar vínculos le cortan un factor esencial para su desarrollo.

Tiago Giansily es secretario nacional de Discapacidad e Integración del PRO. Foto: Instagram @tiago_gian

En esta misma línea, Clara Pinasco, neuropsicóloga y jefa de equipo del Departamento de Neuropsicología de Ineco, coincidió: "El modo en el cual son incluidas, por ejemplo en el ámbito educativo y laboral, tiene un impacto notable en la calidad de vida de las personas con discapacidad, dado que habitualmente atraviesan mayores dificultades".

La profesional, entonces, subrayó: "Resulta indispensable que cuenten con el apoyo necesario para que puedan tener a su alcance oportunidades de empleo que les permitan desempeñarse profesionalmente y adaptarse al entorno laboral, en igualdad de condiciones".

Sentirse excluido está tatuado en su cotidianidad. El secretario comentó que esto se debe a que, además, se le niega un derecho básico: "Al ser monotributista no puedo cobrar mi pensión por discapacidad. Pero no sólo desde que me recibí de técnico en marketing, monté mi propia agencia y facturo, nunca he podido percibir la pensión porque cuando era menor mis padres superaban el máximo vital y móvil".

Es una disyuntiva muy grande, pues aquel que toma un empleo en blanco (que ya de por sí no tiene demasiadas ofertas) pierde la ayuda económica que le corresponde. Sergio Massa, desde su lugar de ministro de Economía pero a modo de campaña, antes de perder el balotaje, había anunciado que se modificaría esta legislación; sin embargo, aún no está la regularización del anuncio, es nada menos que una tarea que le quedará al próximo presidente.

Que la discapacidad llegue a la política

Puede ser que por todos estos factores, Giansily tiene desde chico una fuerte vocación por cambiar esta realidad. La clave, para él, está en hablarlo y es ahí donde la política juega un rol fundamental. La juventud del PRO de Santa Fe le abrió las puertas desde el primer momento bajo la conducción del diputado Federico Angelini. "Me han acompañado en un montón de luchas personales que he tenido, como acceder a mi medicamento", recordó.

Aún así, la agenda rara vez le daba lugar a los debates sobre inclusión. De hecho, en esos primeros pasos dentro de la militancia, cuando el santafesino conoció a Patricia Bullrich, llevaba un sabor amargo con los políticos: descreía de ellos, pensaba que eran todos iguales. Ninguno estaba realmente comprometido para él.

Tiago Giansily aseguró que las personas con discapacidad todavía son postergados a la hora de trabajar. Foto: Instagram @tiago_gian

"Ella me mostró lo contrario, que estaba dispuesta y quería ponerlo en agenda mucho antes incluso de que se la llegara a pensar como candidata a presidenta. No fue por un compromiso electoral, sino previamente a esto, acompañándome y dándome la posibilidad de trabajar desde el PRO. Quería un cambio de verdad", añadió.

A partir de ahí, el espacio comenzó a armar un plan nacional para promover la inclusión del colectivo en varios aspectos, pero por sobre todo en el marco laboral. Con la llegada del 2023, se lanzó la campaña 'Discapacidad en agenda', para que los aspirantes a la presidencia generen propuestas en torno a este tema; a la misma se han sumado varios referentes, como la comunicadora y vocera especializada en el tema, Daniela Aza.

Cómo incluir a las personas con discapacidad en el mercado laboral

Históricamente se mantuvo muy ausente en los debates e intercambios, por lo que el experto planteó que se debe comenzar por animarse a hablar de esto -bajo una mirada federal-, porque de lo contrario se está negando una realidad. Entre las propuestas estaban, por ejemplo, la de articular espacios de empleo tanto en el sector privado como público a través de programas de trabajo.

Otro aspecto que marcó el santafesino fue que no se ha censado a las personas que padecen discapacidad. "Una propuesta muy concreta que tengo es que se vuelva a realizar un censo. El nuevo Gobierno debe encargarse de esto en 2024. Que no sólo se registre si se tiene un diagnóstico preciso, con quien se convive, si se percibe la pensión, sino incluso si está laboralmente activo. Esto es para poder trazar un programa de gobierno con las provincias".

La discapacidad no solo está en la persona, sino en el entorno que la rodea también. Foto: Pexels

También propuso brindar una fuerte formación en discapacidad desde lo educativo, de preescolar hasta el nivel universitario, así como en todos los poderes del Estado. "Diputados, senadores y funcionarios públicos deben estar capacitados en perspectiva de discapacidad para saber de qué se trata, quiénes somos y hasta incluso cómo se nos llama", añadió.

Lo que incomoda es la ignorancia. Cuando se comienza a hablar de esta realidad y entenderla, es cuando las soluciones aparecen. Fue en este marco que nombró a un conocido de él: Pablo Echenique, político español y argentino, y quien en la actualidad se desempeña como secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa del partido de izquierda Podemos.

Tiago Giansily es secretario nacional de Discapacidad e Integración del PRO. Foto: Instagram @tiago_gian

"Tiene la misma patología que yo por coincidencia, somos de partido totalmente opuesto, pero hemos hablado varias veces. Pablo se está preparando para ser uno los posibles candidatos a futuro presidente en España. Se empezó hablar discapacidad en este país porque existe él, porque es legislador y empezó a ponerlo en agenda".

La ecuación es fácil: el cupo laboral debe cumplirse, pero de forma genuina, dejando que el colectivo se desarrolle libremente en base a sus capacidades. Si hubieran más diputados, senadores y funcionarios públicos con esta condición , no sólo sería más visible, sino que se naturalizaría de una vez por todas.

¿Qué hará Javier Milei en materia de discapacidad?

"Yo creo y tengo la expectativa, como todo argentino, en que va a actuar al respecto", indicó esperanzado Giansily respecto a lo que se espera de la gestión de Javier Milei. Las propuestas que había presentado el libertario respecto a este tema eran muy precarias, pero desde que Bullrich expresó su apoyo (e incluso ya forma parte del gabinete del presidente electo) por La Libertad Avanza, el equipo entero se ha puesto a su disposición para aportar.

De cara a las elecciones generales, en lo que respecta a la discapacidad y la neurodiversidad, el economista sólo brindó una iniciativa, la cual promete desarrollar y promover programas de prevención, atención, control y seguimiento "de pacientes discapacitados según patología". Cabe destacar que ya no se acepta el término "discapacitado" o "persona discapacitada" debido a que la reduce a esa condición, según explica la asesora y experta en la materia, Liliana Pantano.

Giansily cumpliendo con la democracia.

"Estamos a total disposición de la ministra de Capital Humano. La experiencia que tenemos no viene a ser una experiencia unipersonal, sino respaldada por 12.500 kilómetros y 12 provincias recorridas, en las que me he reunido con la Cámara de Prestadores de Salud Mental del Noa, del Nea, de Córdoba, de Santa Fe. He visitado más de de 100 instituciones, fundaciones. He hablado con padres autoconvocados. Con la red y la asociación de prestadores que se encuentran unidas para reclamar sus honorarios", señaló. Referentes de esta entrante gestión aún no se han puesto en contacto, pero el equipo de Giansily está más que dispuesto y a la espera de ese cambio con el que él sueña desde pequeño.