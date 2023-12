¿El futuro será culpa de mi ley?

“Tengo miedo de que quiera fallar”

(De Alfred a Batman)

Todo se parece a nuestra mirada.

“No te impongas a ti mismo una ley, para que no seas esclavo de tu ley; sé una persona libre para poder hacer lo que

quieras. Y no seas como aquellos que tienen una ley propia y no pueden apartarse de ella, ya sea por el temor de su propia

mente, ya sea a causa del agrado de los otros, y se han sometido ellos mismos a la esclavitud de su propia ley. Habiéndolos

Cristo liberado del yugo de la ley, se han sometido al yugo de su propia ley por el hecho que la han prescrito para sí mismos”” (San Juan de la cruz).

Ajustarte: el arte de ajustarse a sí mismo

¡Somos la respuesta!

Para no quedarnos solo con las preguntas…

Para que yo no sea uno más vos no podés ser uno más…

Tenemos lo que podemos dar… ¡Nada más!

¡Se puede ser todo lo que se es amado!

Encontrar las raíces en común es el sostén.

El lugar del otro es hábitat.

¡Hace ser!

Ilustración de Juan Barros.

Reconocernos “tú” es la fuerza del “yo”

Y cómo soy es lo único que sé de vos…

Nada nos sucede sin el sentido.

Lo esperamos tanto…

Lo elegimos como nos elegimos.

¿Cómo aprender a ser quién soy sin aprender a ser quién fui?

Lo que nos mantiene vivos es lo que podemos dar.

¡Soy como me has dado!

¡Sos como te di!

El deseo es como sos.

¡Cumplí con vos!

Re-tener.

Somos la proporción de darnos por entero.

¡Sos como te querés!

Y así me querés…

Todo es como es. Porque vos sos como sos…

En el ajuste… ¡No te adeudes!

¿Cuál es el lugar del otro?

Lo que pasa es lo que nos pasa.

La esperanza es un anticipo.

Si no fueses así no podés Ver así…

¡A estar en buen Estado!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.