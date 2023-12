Eugenio Semino : “Si no hay una asistencia directa ya, la gente se nos muere”

Tras conocerse la ley ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei, que busca derogar la ley de movilidad jubilatoria y aumentar los haberes previsionales por decreto, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, analizó la situación que viven las personas que viven de una jubilación en el país y señaló que "si estábamos mal, ahora estamos peor".

Aun cuando este jueves el Gobierno informó que entregará un bono de $55.000 a los jubilados que perciben el haber mínimo durante enero y febrero, el monto será igual al que la ANSES pagó en diciembre, luego de aplicar la última suba trimestral del año, que fue del 20.87% y que elevó la jubilación mínima a poco más de $105.000.

Según comentó Semino a MDZ, hay cinco millones de argentinos que cobran jubilaciones o pensiones mínimas, la cual continuará en poco más de 160 mil pesos con el bono, pero que no alcanzan a cubrir "una canasta de necesidades básicas que en septiembre era de $313 mil pesos con gasto de vivienda", comentó a MDZ Semino.

Y contabilizó: "A su vez, hay dos millones de jubilados que cobran haberes medios y no perciben el bono. Ya hoy están en el mismo rango de quienes cobraban la mínima; es decir, en cerca del 170 mil pesos. A eso, hay que sumarle un millón más con pensiones no contributivas que perciben el 70% de la jubilación mínima que personas con discapacidad. Es posible que estemos ya en una crisis humanitaria", describió.

El ómbusman de la Tercera edad además indicó que las medidas que impulsa el Gobierno de Milei con su ley ómnibus "repiten que hizo Alberto Fernández en diciembre de 2019, cuando suspendió la Ley de Movilidad. Por entonces, dijo que iba a dar los ajustes por decreto porque los jubilados ese año y el anterior habían perdido 20 puntos respecto a la inflación. Prometió aumentos durante su cuatro años de su gestión. Pero respecto a la canasta básica, los jubilados perdieron el 100% de su poder adquisitivo. La jubilación mínima en aquel momento era de 253 dólares y hoy son 105 dólares", precisó.

Ante los abrumantes números, señaló que todo el contexto es mucho peor que en esa época, en especial tras la devaluación del 13 de diciembre. "El jubilado que se había acostado la noche anterior con 100 pesos en el bolsillo, ese día cuando se levantó, tenía un billete que valía 50. A este estado de situación yo describo como crisis humanitaria", enfatizó.

Eugenio Semino también se centró en los problemas que enfrentan los jubilados ante la crisis del sistema de salud. "Estamos con operaciones urgentes suspendidas por la falta de insumos que hay en Argentina: no hay válvulas coronarias, no hay prótesis especiales", indicó.

"Ya no hay medicamentos baratos. Entre el mes de agosto hasta hoy, para dar un ejemplo, los medicamentos aumentaron un 88% Vamos a terminar el año con un aumento total de alrededor de un 220%, cuando el reajuste en jubilaciones fue en promedio del 140%", explicó. "Hoy la gente se nos muerte. No es algo que vaya a pasar a futuro, ya está pasando", aseveró Semino. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

"Este es un problema que no se puede dilatar en el tiempo"

Según dijo, desde la Defensoría se está realizando asistencia directa. "Si no lo hacemos, la gente se nos muere hoy, no es algo que vaya a pasar a futuro. Ya está pasando", insistió. Aunque también aclaró que no es consecuencia directa de las actuales autoridades en particular, sino que "es producto de que el sistema político, como tal, nunca hizo foco en lo humano. Los funcionarios que están hoy en el Gobierno tienen que arreglar a colectivo que está en marcha; tienen que arreglarle el motor mientras camina. Hay que tener en cuenta el factor humano, los cálculos podrá cerrar a corto, mediano o largo plazo, pero es necesario que las autoridades vean más allá de un Excel", dijo.

Semino comentó que cerca de la sede de la Defensoría hay varios hoteles que quedaron abandonados y que alquila a jubilados habitaciones con baño a 90.000 pesos, cuando los haberes mínimos están en el orden de los 105.000 pesos más el bono. "Con este ejemplo, lo que quiero que se entienda es que este no es un problema que se pueda dilatar en el tiempo. Si no pagan el alquiler, acá no hay juicio de desalojo, les ponen la valija en la calle y quedan en situación de calle. Y estoy hablando de personas que viven a cuatro cuadras de Plaza de Mayo. Lo vemos todos los días. Lo que yo le pido a los funcionarios es que miren más allá de la pantalla", subrayó.

Por último, hizo hincapié en el Fondo de Sustentabilidad, que en el año 2009 era de 100 mil millones de dólares. "Cuando se creó, tenía la intención de ser un fondo antisistico que podría ser utilizado exclusivamente, y así lo dice la ley reglamentaria, para cuando existieran este tipo de crisis en el sistema jubilatorio. El objetivo era poder salir a auxiliar a los beneficiarios. Pero esto nunca ocurrió. Los gobiernos de 2009 hasta ahora, de todos los poderes que hubo, lo usaron para financiar otras cosas del Estado", advirtió.

Y afirmó que por años no se dio ningún informe sobre dicho Fondo, hasta que la anterior titular del Anses, Fernanda Laverta indicó que había en la actualidad 77 mil millones de dólares. Pero lo que ha trascendido por parte de las nuevas autoridades es que hay 30 mil millones de dólares. Es una diferencia abismal. Esa no es plata del Estado, es la que pusieron los jubilados cuando eran trabajadores activos", recordó.