Turismo: qué se espera para el verano tras la promoción de descuentos en Mendoza

Hace algunos días, la Licenciada Gabriela Testa, titular del Emetur, anunció que esta temporada habrá grandes descuentos para los mendocinos durante el verano.

A la espera de mayores detalles, este miércoles habló en MDZ Radio 105.5 FM Ricardo Beccaceci, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza.

“Lo importante de la acción es que rápidamente el Emetur y la Lic. Testa han tomado contacto con la actividad privada y han tratado de organizar una promoción utilizando dos elementos básicos: por un lado la capacidad de comunicación que tiene el ente a través de los fondos que los prestadores aportamos, y por el otro lado las facilidades que podemos prever en las prestaciones de los servicios”, detalló.

En Tardes de Frente, Beccaceci adelantó: “Esperemos que traiga un buen resultado y ayude a equilibrar el desarrollo de esta temporada atípica, porque estamos en un contexto de situación económica general del país que no es la mejor”.

“Está muy bueno que se trabaje y se actúe con la mayor rapidez, usando todos los elementos que tenemos al alcance”, agregó.

“En términos concretos, la promoción apunta a captar el interés de los visitantes de nuestra zona turística, Mendoza completa, aportando el atractivo en la tarifa con un descuento importante, del 30%, sobre determinado servicio que cada uno de los proveedores pone a disposición de los visitantes y que va a estar indicado en el sitio web del ente de turismo”, explicó.

En este sentido, remarcó que “Mendoza ofrece una cantidad de atractivos, tanto para nosotros mismos como para los visitantes. Quien viva aquí y no lo haya podido conocer en profundidad, es una buena oportunidad para hacerlo”.

“Parte del esfuerzo y la rapidez con la que se está accionando es producto de que el nivel de reserva no ha sido satisfactorio para lo que otros años ya en diciembre se manifiesta como una buena temporada. Esta apunta a ser una temporada moderada, queremos darle los mayores elementos de facilidades al visitante para que se transforme en una buena temporada”, reconoció Beccaceci.

Respecto de las disposiciones publicadas en el DNU impulsado por Javier Milei, opinó que “pareciera ser que quien estuvo trabajando con esto no conoce el turismo, porque hablar de monopolios sin necesidades regulatorias, en una actividad donde hay más de cinco mil prestadores, es como hablar de desregular los bares para que puedan instalar más”.

“Es una actividad con muchos prestadores y la competencia es interna y externa. No fue muy propia la definición de monopolio”, y añadió: “De ahí para adelante nos preocupa, y de hecho a través de la Federación que agrupa a los agentes de viaje se ha presentado un amparo porque nos preocupan los pasajeros. Pensamos que van a quedar desprotegidos y no sabiendo dónde están poniendo el dinero. Nos preocupa que no vaya a haber ningún tipo de garantías al respecto”.

De todas maneras, recordó que “nosotros ratificamos nuestro apoyo a la desregulación, en lo general estamos de acuerdo. Pero hay detalles que por ahí los especialistas no tuvieron el asesoramiento necesario para haber previsto esos detalles”.

Escuchá la entrevista completa