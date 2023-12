Santa Fe declaró la emergencia en educación y aspira a tener más de 190 días de clases

A pocos días de haber comenzado la gestión, el gobierno de Maximiliano Pullaro declaró la emergencia en educación en Santa Fe. Se trata de una serie de herramienta con la que el Ejecutivo apunta a intentar corregir la crisis de la alfabetización y bajar los niveles actuales de deserción escolar.

Dichos objetivos estuvieron respaldados por medidas que se ejecutaron rápidamente como el fin de la no repitencia. Al otro día de haber asumido el gobernador firmó el decreto y puso fin a una política que se había iniciado durante la gestión anterior y que se denominó Avance Continuo. La misma llegó a la salida de la pandemia e intentó ser un acompañamiento para aquellos alumnos que presentaban dificultades al momento del aprendizaje.

"Hasta ahora daba igual el chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela”, explicaron desde el Gobierno para respaldar la decisión que había sido una promesa durante la campaña electoral. Los que antes eran oposición y hoy oficialismo siempre cuestionaron la medida y aducían que solo buscaba mostrar mejores indicadores. A su vez, indicaban que solo se intentó "contener" a los chicos dentro de la escuela, pero sin dotarlos de los conocimientos necesarios. A partir de ahora, el que no estudia no avanza de año.

Ante este cuadro de situación desde el Ministerio anunciaron un Plan Provincial de Alfabetización que en primera instancia busca reconocer el problema y la dificultad que existe entre los alumnos, principalmente, del nivel inicial para la incorporación de herramientas y conocimientos. Según indicaron detectaron importantes déficit en la adquisición del lenguaje y la lectura.

De acuerdo a los resultados de las Pruebas Aprender 2022 que se conocieron a mitad de este año, Santa Fe mejoró respecto a los indicadores de la pandemia y recuperó los niveles alcanzados durante el 2018 y 2019. Se destacaron avances en lengua y matemática, incluso en los sectores sociales más vulnerables.

De todas maneras, para el actual ministro de Educación, José Goity, Santa Fe enfrenta "una crisis grave y urgente" y por eso le pidió a la Legislatura la declaración de la emergencia. A partir de ahora podrá contar con mecanismos de acción más rápidos y directos para enfrentar los problemas en la alfabetización. Explican que actualmente hay alumnos escolarizados, pero no plenamente alfabetizados, esto es, chicos que terminan 3º con dificultades de escritura y lectura.

"Tenemos graves déficits en alfabetización. Sabemos que los chicos no salen lo suficientemente alfabetizados. En algunos casos, prácticamente con una alfabetización muy endeble y en otros casos muy por debajo del nivel que podrían tener", indicó el ministro.

Cuándo empiezan las clases en Santa Fe

Alertados por esta situación, el Gobierno Provincial decidió modificar el calendario escolar que definió la gestión saliente que establecía el comienzo para el 1 de marzo. El gobernador Maximiliano Pullaro definió junto al Ministro del área que el ciclo comience el 26 de febrero y se extienda hasta el 13 de diciembre.

De todas maneras aclararon que, con el objetivo de cumplir con todos los días de clases, se acordó que todos los actos de cierre de año se realicen posterior a la fecha para poder cumplir con el calendario. "Con esto garantizamos 192 días de clases, que es el compromiso que tomamos oportunamente”, explicaron.

A su vez se definió que el receso por vacaciones de invierno será desde el 8 al 19 de julio en toda la provincia.