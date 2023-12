La reforma clave en los juicios de sucesión que propone la ley ómnibus de Milei

Mediante la ley ómnibus que envió Javier Milei al Congreso de la Nación, se podrían reformar los procesos sucesorios, beneficiando a los deudos. Esta reforma terminaría generando que estos procesos tomen mayor dinamismo y se disminuyan las costas que deben pagar quienes entren en litigio.

La ley ómnibus marca: "Artículo 441 - Apruébese el régimen sobre Procesos Sucesorios No Contenciosos que se adjunta como

Anexo IV", esto último en referencia a la Ley de Procesos sucesorios. Estos procesos sucesorios no contenciosos que marca la reforma se refiere a que no habrá una contienda entre las partes, aunque se requiera la intervención de un juez para su resolución.

La reforma lograría que, con el nuevo régimen, los ciudadanos sean facultados a transmitir la herencia mediante un proceso extrajudicial que simplifique, agilice y sea menos costosa para las partes. Esto cambia procesos sucesorios que, en muchos casos, llevan años y generan grandes costos a los beneficiarios de la sucesión, además de un desgaste de recursos.

Hasta el momento, los procesos de cada sucesión incluyen un juicio en el cual se identifica a los herederos y se determina el contenido de la herencia. Durante ese proceso, se cobran los créditos de la persona fallecida, se pagan las deudas y se entregan los bienes, con intervención de la Justicia del último domicilio del causante.

Además del juicio por sucesión intestada, existe la posibilidad del testamento, algo poco común en la Argentina. Durante el proceso judicial, algo que ahora se hará de forma no contenciosa, se incluye: