Un juez se vistió de cartero para dar una noticia que le cambiará la vida a una niña

En bicicleta, con globos y vestido de cartero, el Juez Claudio Mazuqui, del Juzgado de Niñez de Huinca Renanco, al sur de la provincia de Córdoba, sorprendió a una niña y a su familia para informarles la sentencia de adopción definitiva para ellos, que esperaban desde hacía mucho tiempo esta novedad. Aunque los padres de la menor tenían su guarda, ahora la situación es diferente, nada ni nadie podrá separarlos.

Apenas lo vieron llegar, la mamá y el papá de la nena que lo esperaban con ella y un grupo de afectos, rompieron en llanto. Mazuqui, con una sonrisa, le dio un regalo a la niña. Era una caja en la que dentro estaba la nota que comunicaba la noticia más importante de su vida. Esta no es la primera vez que el Juez hace algo así. Tiempo atrás se hizo viral por decorar el Juzgado con colores de Boca para informarle a un niño fanático del club azul y oro que también había sido adoptado.

Huinca Renanco está a 414 kilómetros de la capital cordobesa y a Mazuqui se lo conoce como "el juez que sabe hablarle a los niños". Es definido por su empatía y gestión por los más chicos. De hecho, la menor que lo recibió como cartero tiempo después le grabó un video en el que le habla como si fuese un familiar más: "Hola, Claudio. ¿Cómo andás? Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Tenés una noticia, tenemos que ir para allá? Decime vos, yo tengo ganas de verte porque te estoy extrañando mucho", le dice la nena. El contexto de ese material audiovisual tiene que ver con que ella y sus papás esperan su documento para poder hacer un viaje.

En diálogo con el diario La Voz, Mazuqui contó: “Me formé en fiscalías de instrucción donde la tarea es investigar. Mi ADN es investigativo. Quiero saber quién es cada persona que pasa por mi juzgado. Un juez no hace un juzgado, lo hace un equipo de trabajo”.

“En estas épocas tan complejas, poder llevarle a esta niña esta noticia me llena de felicidad”, le dijo el Juez a ese diario local. Y confió: “Tuvimos muchas audiencias, ella me llamaba por teléfono, me mandaba videos bailando y me pregunta sobre su caso. Yo le respondía con otra coreografía. Así nos comunicábamos. Nos íbamos conociendo. Hasta la última audiencia que nos vimos personalmente, donde dibujamos con muchos colores".

Para Mazuqui su misión tiene que ver con "humanizar a la Justicia" y hacer de cada trámite difícil y engorroso una experiencia positiva y memorable capaz de dibujar sonrisas y dar el ejemplo.

Video: así llegó el Juez a darle la noticia a la niña