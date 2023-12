José María Muscari adoptó a un adolescente de 15 años y lo presentó en las redes

Este lunes, José María Muscari realizó un emotivo posteo en las redes sociales para anunciar que adoptó a un joven de 15 años. El director de teatro expresó su felicidad ante esta nueva etapa en su vida con un extenso mensaje en Instagram (@Josemariamuscari)

"Paternidad. Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente. Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón. Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos", empieza diciendo su publicación.

La imagen que publicó el actor en Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Josemariamuscari.

Luego, explicó cómo conoció a su hijo: "Hace unos meses yo estaba de viaje, de vacaciones en Europa y un video de Lucio en las redes sociales que se hizo viral contando su historia desde Corrientes, me atravesó como un rayo y sentí algo inexplicable, una certeza atravesó mi alma y mi razón y sentí una claridad apabullante: 'es mi hijo' y con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo".

Y agregó: "Durante muchos años creí que sería padre de un bebé y hoy a mis 47 años amo que mi bebé ya tiene 15 años y aún nos quedan muchísimos años de padre e hijo juntos por recorrer. Quiero agradecer al universo que conspiró para esta unión para siempre".

Las celebridades felicitaron al dramaturgo. Créditos: captura de pantalla Instagram Josemariamuscari.

"Amo hacerle el desayuno con leche chocolatada. Amo escuchar sus pensamientos sobre el anime. Amo abrazarlo y que lloremos juntos si algo nos mueve emociones. Amo Netflix juntos, es el mejor plan. Amo irme a dormir después de llevarle un vaso de agua a su habitación y ver si está todo bien y despertarme un rato antes que él a la mañana para irlo a despertar con abrazos. Amo que me diga: "pa, papá, viejo o viejito". AMO A LUCIO, mi hijo. P.D: por razones legales al estar atravesando un proceso de adopción y ser un menor, no puedo mostrar fotos ni publicaciones con su cara (sabrán entender). LUCIO ES AMOR. Escribo y no puedo parar de llorar, se me moja la pantalla y no es metáfora, no puedo contener el torrente de lágrimas del amor", concluyó conmovido Muscari.

Figuras del espectáculo felicitaron al actor en el posteo: "Felicidades y felicitaciones. El titiretero mayor movió sus hilos y se encontraron. Que el amor los abrace por siempre. Te quiero más que antes", escribió Patricia Sosa. "Que maravilla @josemariamuscari. Si necesitas algún consejo, algo del tema se. ¡Te quiero, papá!", comentó Gustavo Garzón. Marcelo Polino, Julieta Poggio, Noelia Marzol, Natalie Pérez, entre otros más, fueron otros de los famosos que se pasaron por la publicación del dramaturgo.