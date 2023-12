¿Cómo pasar las fiestas de fin de año y no morir en el intento?

Algunos se sienten obligados a estar con la familia. Hay quienes detestan las fiestas puesto que los recuerdos se agolpan, sobre todo de aquellos seres queridos que no se encuentran más a nuestro lado, o porque han viajado al exterior para radicarse en otro país o que han muerto por enfermedad o vejez. Otros, en cambio, los encuentran peleados y enemistados, y en estos casos, hasta ya olvidan la causa del distanciamiento pero el rencor continúa.

¿Y si por esos incidentes hacemos una tregua?

Sufrimos por las diferencias. Por aquellas cosas que se nos presentan de modo distinto. Buda decía que en el cielo no hay diferencia alguna entre el este y el oeste. Las personas imaginan distinciones y luego las creen verdaderas. En líneas generales, no nos relacionamos directamente con el mundo sino con el mapa que realizamos del mismo. Sufrimos por los malosentendidos.

Así cada distorsión tiene su propio código y forma de funcionamiento y significados diferentes para la persona. El proceso mediante la persona construye sus mapas mentales con lo que percibe del exterior, es un mecanismo con tres filtros.

La banda sonora que registra el oído humano o la gama de colores que perciben nuestros ojos constituyen este primer filtro.

El primer filtro lo establece el sistema neurológico. La banda sonora que registra el oído humano o la gama de colores que perciben nuestros ojos constituyen este primer filtro.

El segundo filtro es de índole social y cultural. Las concepciones, creencias, criterios y opiniones acerca del mundo, en función de las necesidades de cada comunidad social son la referencia de este filtro. Los esquimales, dada la organización de sus necesidades, son capaces de distinguir alrededor de cuarenta y ochos tonos de color blanco.

El tercer filtro de construcción del mapa individual del mundo es el personal.

Entendido como el ámbito de la subjetividad. Este filtro es el de la organización de la percepción, de las capacidades de cada uno, de las creencias, de la estructura de la propia identidad y la personalidad. Llegado este punto el mapa es bastante individual e irrepetible.

Aunque el hecho de que esto sea así no resta capacidad en la persona para comunicarse con los demás, No hay mapas mejores que otros, sino más o menos adecuados a las distintas situaciones que la vida nos plantea. Muchas veces nos encerramos en nuestras propias limitaciones que son como constructos codificados de lo que pensamos en realidad. Solucionar un conflicto pasa por ampliar el foco de atención en el espacio en el que se desarrolla y en nuestras posibilidades.

Un maestro zen, al saber que uno de sus discípulos no había comido nada en tres días, le preguntó las razones de aquél ayuno. Intento luchar contra mi Yo – dijo el discípulo- El maestro respondió: Es difícil…y todavía debe de serlo más con el estómago vacío.

Brindo por todos Uds. queridos lectores, que cada semana me acompañan, me hacen llegar sus comentarios y que reflejan en los mismos la humanidad de los detalles que tomo en cuenta para escribir cada una de estas columnas.

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta