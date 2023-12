Qué pasará con la RTO y los seguros en Mendoza tras el DNU de Javier Milei

Este miércoles por la noche, el Gobierno nacional dio a conocer unas 366 medidas con las que se regirá la famosa y tan nombrada desregulación de la economía. Entre ellas, hay cuestiones que afectan directamente al tránsito respecto de la documentación a portar a la hora de circular arriba de un vehículo. La reacción del sector de la RTO en Mendoza y qué dice la ley provincial al respecto.

"La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial”, dice el decreto. No nombra en ningún momento las pautas establecidas por la ley de tránsito de las provincias respecto a la Revisión Técnica Obligatoria ni la Verificación Técnica Vehicular (similar a la RTO en CABA) ni tampoco la portación de la oblea del seguro.

Edgardo Juchniuk, productor asesor de seguros habló con MDZ y explicó: "Es muy pronto para dar una opinión, pero la primera impresión que causa es que no será beneficioso. Ni para el conductor ni para el tercero que circula. Lo que te hace libre es la norma de conducta, sin normas es difícil llevar a la convivencia. Pensemos que la esencia de la normativa es básicamente en defensa de las personas. La RTO es para que los auto estén en condiciones y no causen daños a las personas que lo manejan ni a los terceros. La licencia es lo que te habilita para conducir, causar un daño y no tener un seguro deja en indefensa total a las víctimas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, es una primera impresión".

A lo que sumó: "Esperemos que se desarrolle para hablar con más certezas. No sabemos los alcances ni las consecuencias de la medida. Se necesita un cambio, pero acordado y para eso están los representantes, no los decretos". A su vez, hay temor en que al no ser exigible a través del DNU, muchos dejen de hacer la póliza y eso afectaría principalmente en casos de accidentes de tránsito.

Preocupa la situación de la póliza del seguro a la hora de los accidentes. FOTO: Archivo.

Por su parte, en el sector de la RTO, dueños de algunos talleres que realizan este trabajo indicaron que aún están mirando de reojo todo lo que tiene que ver con el DNU. "Nos genera dudas, no queremos decir mucho, ojalá vaya al Congreso y se pueda rever esto. Entre que hay una resistencia a hacer el trámite y la gente no quiere hacerlo, este DNU complica mucho todo. Tenemos que ver qué dice la provincia también sobre esto", aseguran. En cuanto a la demanda, la misma no se ha visto impactada ya que desde las 6 de la madrugada de este jueves hay filas para que más de 70 autos hagan la RTO por taller y los turnos siguen estando en demanda. Lo que aconsejan es que hasta tanto no esté claro lo que se realice en la provincia y no esté especificado en claro el DNU, los trámites se tienen que seguir llevando adelante.

Y ahí hay un párrafo aparte. Mendoza se rige a través de la Ley de Tránsito 9024, por lo que "el tránsito es facultad de la provincia". En muchas ocasiones se ha utilizado esa frase para no adherir a diferentes medidas nacionales como la Ley de Tolerancia Cero de Alcohol al Volante. El exgobernador Suarez tomó la determinación, en ese caso, de no aplicarla en Mendoza por lo que si hay un control municipal o de tránsito de Mendoza, la mínima de alcohol en sangre es 0,5. Pero si la Agencia de Seguridad Vial nos frena en rutas nacionales, la mínima para circular es de 0,0 gramos de alcohol en sangre.

¿Puede pasar algo similar con la RTO? Algunos especialistas aseguran que podría suceder. Los controles de la Policía de Mendoza o Tránsito de alguna municipalidad pueden pedir tranquilamente y exigir la portación de seguro, licencia, cédulas y no así patentes, que nunca se pide en los controles provinciales. Cosa que sería totalmente diferente en controles en rutas nacionales y llevados adelante por autoridades nacionales en Mendoza.

En más de una ocasión, el exgobernador Rodolfo Suarez dijo: "La RTO es una medida nacional", para justificar la obligación de la revisión en Mendoza. En este caso, al no ser obligatoria a nivel nacional, según el DNU que publicó Javier Milei por la medianoche, la duda queda en qué va a pasar con esa exigencia a la hora de circular. Si el tránsito es, finalmente, una facultad de la provincia, probablemente los especialistas en tránsito estén en lo cierto y los controles puedan ser duales a la hora de pedir requisitos.

El artículo 40 de la Ley provincial de tránsito 9024 que habla de la Seguridad Vial explica: "Al sólo requerimiento de la autoridad competente, se debe presentar la licencia de conducir, la cédula de identificación del vehículo y/o cédula del autorizado a conducir el vehículo o autorización expedida por Escribano Público Nacional, póliza y comprobante de seguro vigente - acreditando su pago en la forma establecida por el inciso d) del Art.43- y demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente verificada". En ese caso, de portar sin seguro y sin RTO la Policía de Mendoza o Tránsito pueden multarte. De hecho, de circular sin seguro hasta pueden retenerte la licencia y el vehículo por ser una falta grave.

Las dudas son muchas y las respuestas muy pocas. En el mientras tanto, la recomendación que dan los productores asesores, los especialistas y las autoridades pertinentes es que "hasta que no se aclare el tema en los próximos días", los trámites se sigan haciendo. "Uno no puede circular sin seguro, al menos en Mendoza. En caso de un accidente, por más que no te lo pida un DNU, hay que tener seguro para cuidar a quien sea la víctima", opinan en la provincia. A su vez entienden que en los próximos días se puede aclarar lo que suceda respecto de la realización de estos trámites.

Otras modificaciones del DNU

El decreto indica que cuando se registre un vehículo, sea un cero kilómetros o un usado producto de una compra/venta, se expedirá el título conjuntamente con la inscripción originaria, o con cada una de las correspondientes a las sucesivas transferencias de dominio. Además, el registro entregará al titular del automotor una o más cédulas de identificación de este, en las que se consignarán los datos que, con respecto al automotor y a su propietario, establezca la autoridad de aplicación.

Hasta allí todo normal, sin embargo, el objetivo del Gobierno es modernizar el sistema y "competirle" a los polémicos registros seccionales o municipales, por lo cual impondrá que las cédulas "se entregarán digitalmente y tendrán la misma validez que las físicas".

Acto seguido, agrega el DNU que "el adquirente podrá pedir una o varias cédulas físicas, las que podrán tener un costo", y que dichas cédulas "deberán ser devueltas por el enajenante del automotor, expidiéndose nuevas para el adquirente". La tenencia de las cédulas acreditará derecho o autorización para usar el automotor, pero no eximirá de la obligación de justificar la habilitación personal para conducir.