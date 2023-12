¿Qué celebramos este domingo?

Llega diciembre y uno empieza a correr, pareciera que es condición sine qua non, si llega este mes del año uno debe correr y volverse loco. Queremos cerrar todo, tener todas las reuniones, vernos con todos y dejar todo ordenado. ¿Se acerca el fin del mundo y no me avisaron nada? Muchas veces tengo esa sensación, ¿Por qué corremos tanto para hacer todo si aún nos queda el próximo año?. ¿Por qué perdemos el foco de lo importante y nos quedamos con lo qué nos quita la paz?.

Comenzamos a discutir con quien lo celebramos, que llevamos, que cocinamos. Nos ponemos tensos por tener que organizar la cena, por ver si hacemos regalos o no. Tantas banalidades… Diciembre es un mes bendecido, es un mes lleno de amor, es un mes para poder reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestra propia infancia. Diciembre nos debería encontrar reflexivos, armónicos y con el corazón preparado para lo más importante del año, su llegada.

Perdemos el foco y no logramos detenernos en la Navidad. Detenernos y vivirla con fe y esperanza. Si hacemos historia y nos remontamos al comienzo de la celebración de la Navidad notaremos que lejos está de Papá Noel y los regalos, en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, su llegada, nada más ni nada menos que eso. ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué lo dejamos de lado y nos focalizamos en lo material?. ¿En qué momento se convirtió en una celebración casi pagana?. Todo decorado con arbolitos, Papa Noel y estrellas, y me pregunto ¿Dónde está el pesebre? ¿Por qué escondemos lo más importante?.

En lo personal cuando llega esta época del año me gusta estar más tiempo con mis hijas, con mi marido, con mi familia y amigos, celebrando y conmemorando su llegada, dando gracias por todo lo qué tenemos, por lo qué somos gracias a Él, nuestro Salvador.

Los invito esta Nochebuena a vivirla cerca de Jesús, a volver a lo importante, a la raíz, a no perder el foco. Los invito a poner un pesebre en cada casa, un niñito Jesús y así poder celebrar y vivir esta Navidad junto a Él.

* Lucrecia Sáenz de Santa María, psicopedagoga – Especialista en Crianza

