Ley de Tránsito: proponen cambios clave para los ciclistas de Mendoza

Un senador de la Unión Mendocina presentó en la Cámara Baja un proyecto que tiene como objetivo principal la modificación de la Ley de Tránsito 9.024 en la provincia de Mendoza. En el proyecto destaca que los cambios irían aparentados al uso de las bicicletas y monopatines en las calles de la provincia, dado que en el último tiempo notan que los mismos no circulan de manera adecuada lo que puede llegar a producir accidentes.

El senador Pradines presentó el proyecto en los últimos días comentando que tanto las bicicletas con o sin motor, los monopatines y las patinetas eléctricas forman parte de una nueva realidad y son nuevos modos de transporte que existen en la provincia ya que son más ágiles y "se mueven mejor en los atascos". En base a eso, el legislador mendocino informó que se busca modificar el artículo 44 de la ley de tránsito para regular la circulación de estos en las calles. Mientras que también reflexionó que el plan de Ciclovías llevado adelante por UNICIPIO desde 2016 tendrá que ser revisado por la incorporación de estos nuevos actores en la vía pública.

"Por las razones expuestas, resulta necesario modificar el art. 44º de la Ley Provincial de Seguridad Vial N° 9.024, a efectos de garantizar el buen uso de los nuevos medios de movilidad que circulan por nuestra vía pública, para que estén obligados a respetar las normas legales, las normas de tránsito y las medidas de seguridad que sean de aplicación para la protección tanto de sus usuarios, como de terceros", comenta Pradines en el proyecto presentado en los últimos días en Senadores.

Las ciclovías han sido implementadas en el último tiempo en la provincia.

"Las modificaciones propuestas no buscan sancionar o recaudar, sino fomentar un cambio cultural en los conductores de bicicletas con o sin motor, bicicletas con Asistencia Eléctrica al Pedaleo y monopatines con o sin motor, por el cual frenen ante semáforos en rojo, cedan el paso a peatones en esquinas y cruces peatonales, cedan el paso en las encrucijadas a quien circule por su derecha, como si condujeran un vehículo de mayor porte", dijo. "Sin embargo, todos sabemos que sin reglamentación de uso, campañas de concientización y sanciones, ese cambio cultural no va a empezar", agregó.

En concreto, el artículo 44, según marca el legislador de la Unión Mendocina quedaría obsoleto ya que solamente exige casco de seguridad y una luz blanca delante y otra roja atrás de la bicicleta. Por lo que lo que se agregaría sería (no sólo para bicicletas, sino también para bicicletas con Asistencia Eléctrica al Pedaleo, monopatines, patinetas y similares): una luz blanca delante y otra roja detrás; un sistema de rodamiento, dirección y freno delante y detrás; elementos retroreflectivos en pedale. Sus conductores y ocupantes tendrán que usar casco de seguridad homologado.

A su vez, las bicicletas con asistencia Eléctrica al Pedaleo deberán tener dos ruedas propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas, asistido por un motor eléctrico auxiliar de hasta 250W, cuya potencia disminuye progresivamente y se interrumpe cuando la velocidad del vehículo alcanza los 25kms/h, o antes si el ciclista deja de pedalear. Su peso no debe superar los 40 kilogramos. Debe tener un sistema de frenos que actúe sobre las ruedas, pueda accionarse desde el manubrio siendo permanente y eficaz; una base de apoyo para el pie en cada pedal; un timbre o bocina audible; un espejo retrovisor colocado para que el conductor vea 70 metros hacia atrás y un elemento catadióptrico rojo, de superficie no inferior a veinte (20) centímetros cuadrados en la parte trasera.

Ciclovías y ciclistas en Mendoza.

Mientras que los monopatines tendrán que tener un motor que accione su acelerador comandado por el conductor y que puede alcanzar velocidades comparables a las de las bicicletas con pedales. A su vez tener: freno hidráulico convencional para detención total, motor de 250W de potencia como máximo; suspensión que de respuesta vibratoria sobre el cuerpo humano, “de baja frecuencia” comprendidas entre 1 - 20 Hz; una luz delante de lámpara LED, luz trasera de freno roja; alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h y sus conductores deben usar casco homologado obligatorio.

Los datos sobre el crecimiento del uso de este medio en Argentina

La Federación Internacional del Automóvil informó que hay más de 4.900 ciclistas que circulan en Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Salta y San Juan. Ese estudio indica que se cometen más de 24.000 infracciones ya que sólo 3 de cada 10 ciclistas usan casco, el 72% de las bicicletas no tenían luces, el 58% de los ciclistas no llevaban ropa reflectante para la visualización, el 78% de los mismos carecen de bocina o timbre. También hubo unas 1850 infracciones por cruzar semáforos en rojo, circular contramano, no ir por ciclovías y no respetar a los peatones, que confluyen en las infracciones "más comunes" de los ciclistas.

Además, un 73% de otros actores viales como conductores de vehículos tradicionales y peatones consideran que el tránsito de las bicicletas o monopatines es difícil y "muy peligroso". A eso se le suma que es más rápida la adaptación del monopatín al ciudadano que la adaptación del monopatín a la ciudad. Es decir, los monopatines o bicicletas con motor/eléctricas llegan instantáneamente a instalarse en cada urbe, sin embargo, esa urbe sigue dándole más protagonismo a los vehículos convencionales y actualmente no se caracterizan por tener un diseño donde el uso de estos artefactos tenga un lugar importante. Esto último agudiza el problema de la convivencia entre autos y bicicletas/monopatines.

"Es importante adecuar la normativa de tránsito para que sea aplicable a estos nuevos medios de movilidad, con el objeto de asegurar una mejor convivencia vial. En virtud de todo lo expuesto, este proyecto de ley pretende que los conductores de bicicletas con o sin motor, bicicletas con Asistencia Eléctrica al Pedaleo y Monopatines con o sin motor, deban cumplir normas de circulación, respetar a los otros usuarios, además de garantizar la seguridad de sus conductores y de terceros", indicó Pradines al referirse al proyecto mencionado anteriormente.