Red de ciclovías: ¿cuándo inaugura el tramo de 70 km?

La primera etapa de las obras que contempla la ampliación de la Red de Ciclovías para el área metropolitana de Mendoza, aún no tiene fecha precisa para su presentación. Según informaron desde el área de Energía y Ambiente de Mendoza, el cambio de gestión retrasó el corte de cintas, que ahora está estipulado para antes de fin de año.

Se trata de un tramo que incluye 70 km de ciclovías que atraviesan los siete municipios que conforman el área metropolitana de Mendoza: Ciudad de Mendoza, Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo. De esta manera, teniendo en cuenta las las ciclovías departamentales y las de Vialidad provincial, Mendoza podrá decir que cuenta con la red más extensa del interior del país con una extensión de 350 kilómetros.

El proyecto, ha sido utilizado por el gobierno provincial para reflejar el éxito del Unicipio, el órgano interjurisdiccional destinado a abordar en forma conjunta, las principales temáticas del área metropolitana de Mendoza. Sin embargo, como sucede en este tipo de iniciativas que involucran diferentes actores, no faltaron las críticas, cuestionamientos y acompañamientos durante el proceso.

Sin ir más lejos, en octubre de este año, los senadores de La Unión Mendocina, Gabriel Pradines, Valentín González y Germán Vicchi, hicieron un pedido para que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, realizara un relevamiento de las ciclovías actuales y a construirse en Guaymallén. En su momento, tal como contó MDZ en octubre del 2022, también existieron críticas por las obras proyectadas en las calles Martínez de Rosas y en la intersección de las calles Yrigoyen/Brasil, ambas, ubicadas en Ciudad.

Según el legislador de La Unión Mendocina, no hubo respuesta oficial porque desde el gobierno "cajonean todo". Y, según su relato, la falta de estudio y planificación llevó a que se construyeran ciclovías que terminaron afectando a los vecinos del lugar, especialmente a los comerciantes. Entre los problemas planteados por Pradines, figura la disminución de las ventas por falta de estacionamiento y complicaciones para descargar mercadería, sobre todo en la calle Avellaneda.

MDZ se comunicó con el presidente de la Cámara empresaria de Guaymallén, Pablo Espósito, quien señaló que en su momento existió un enojo por parte de los comerciantes de la zona y que "solo se logró frenar la que estaba prevista en la calle Pedro luego de una revaluación que se hizo entre el municipio, el gobierno provincial y los afectados".

El gobierno busca mejorar la educación vial

Sobre la obra, Espósito afirmó que "es un tema muy debatible, en algunos lugares está aceptado y en otros no. En el caso de la calle Pedro Molina, no tenía ni pies ni cabeza la ciclovía". Sobre las críticas expuestas especialmente por comerciantes, desde el Gobierno señalaron que el mencionado proyecto es parte del financiamiento obtenido por el BID a través del Programa DAMI II (Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior) y, como condición inicial, fue el propio organismo el que solicitó efectuar una consulta popular (no es vinculante para la ejecución de la obra), que tuvo lugar en el 2019 y que, según la voz oficial, obtuvo resultados positivos.

Ciclistas, peatones y automovilistas, una relación poco feliz.

La expansión de la red de ciclovías siempre es una buena noticia. Permite comunicar departamentos, potencia el uso de la bicicleta como transporte no contaminante y expande las opciones para quienes desean realizar ejercicio. Sin embargo, convivencia diaria con automovilistas y peatones, siempre trae problemas.

A la falta de educación vial, hay que sumarle la falta de uso de elementos de seguridad como casco y luces, el uso de auriculares que muchos utilizan a la hora de pedalear o el poco respeto por el peatón que existe no solo en la provincia, sino en todo el país. En este sentido, desde el ministerio de Ambiente y Energía, presentaron el Manual del Ciclista Urbano, un libro que contiene consejos generales para la "correcta circulación respecto de los otros actores de la vía pública".

Este manual, coordinado por Unicipio, contó con el aporte de la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte, la Unidad Provincial de Seguridad Vial y las áreas de Tránsito y Seguridad de cada uno de los siete municipios del Área Metropolitana de Mendoza.

Descargá el manual en este link