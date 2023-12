Ferreteros, autopartes y plásticos advierten que están trabajando con "los ojos vendados"

Incertidumbre. Esa es la palabra que se repite en los distintos comercios mendocinos, incluso, tras los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese contexto, ocurren un sinfín de situaciones cuyos resultados difieren según el rubro que se consulte por estas horas.

A los aumentos en supermercados, carnicerías y electrodomésticos, hay que sumar lo que está ocurriendo en ferreterías, autopartes y plásticos. "Estamos laburando literalmente con los ojos vendados", afirmó Juan Manuel, comerciante de una bulonera en Godoy Cruz, quien se mostró "impactado" por lo agresiva que está siendo la devaluación. En este sentido, señaló que, por tratarse de un rubro muy importado, los incrementos pueden ser superiores a lo esperado.

En el sector de las autopartes, la situación también es angustiante. "Venimos notando una baja importante en los mostradores. El consumidor no esta haciendo gastos importantes, solo lo justo y necesario de lo que necesita para su auto", señalaron desde Nico Shopping, mientras que advirtieron que se espera un aumento que podría llegar al 50 por ciento.

Además, desde el reconocido comercio reconocieron problemas con los proveedores porque "los fabricantes e importadores están teniendo problemas con las entregas e insumos, por lo tanto, han frenado el abastecimiento a los comercios".

En el sector de los plásticos, aguardaban con impaciencia las nuevas medidas económicas. "Una posible devaluación (fue confirmada por Caputo) impacta en los precios, además, estamos preocupados por la suba de tarifas y seguramente la posible caída de la actividad económica en el próximo año", señalaron desde Descartables, el conocido negocio que se dedica a la venta por mayor y menor de insumos plásticos.

El ministro Caputo anunció nuevas medidas hoy.

"Desde hace quince días venimos recibiendo aumentos de nuestros proveedores que van desde un 30 al 50 por ciento, en éste momento no nos están dando precios a la espera de nuevas medidas económicas. En algunos productos hay algunos faltantes por falta de insumos y en la última semana la mayoría de las fábricas no enviaron pedidos", agregaron.

"Notamos cierta disparidad respecto de las distribuidoras en cuanto a los aumentos. Hace unos días era un 15 y un 10, ahora algunos nos informaron sobre un 20 y hasta un 40 por ciento", explicó Nicolás, dueño de una ferretería ubicada en Luján de Cuyo. En este sentido, el comerciante indicó que "algunos proveedores nos tenían que entregar mercadería y nos dijeron que iban a esperar para hacerlo".

"Hay distribuidoras y artículos que por esta semana, no tienen precios", explicó el joven, quien señaló que la diferencia que vieron hoy en comparación con el lunes, es que algunos proveedores afirman que al no tener precios, van a esperar para entregar la mercadería. "El pedido que hicimos la semana pasada, hoy no apareció", concluyó.