Prueba Aprender 2023: casi la mitad de los alumnos de primaria no supera los niveles básicos en matemática

Los resultados de la Prueba Aprender 2023 para el nivel primario muestran una mejora en lo que es Lengua con respecto a años anteriores, pero un fuerte deterioro en Matemáticas. Más del 48% de los alumnos no supera el nivel básico en la materia, y expertos sugieren que hay que extender estos instrumentos para evaluar también a docentes e instituciones.

En base a los datos revelados este martes 12, la cifra supone una caída de 3,3 puntos porcentuales con respecto a la evaluación de 2021, y cuyo mal desempeño se había justificado por la pandemia y la interrupción de las clases presenciales por las medidas sanitarias tomadas por el gobierno anterior.

Los preocupantes resultados en Matemática

El 45,2% de las y los estudiantes se ubicaban en el grupo de menor desempeño (Básico y Debajo del Básico) en 2021, mientras que en 2023 llega al 48,5%. El aumento es de 3,3 puntos porcentuales, o 7,3% más estudiantes se ubican en el grupo de menor desempeño.

Un 24,4%, que sería uno de cada cuatro argentinos, se ubica en el nivel más bajo de la materia. Entre tanto, el 11,5%, es decir, uno de cada diez alcanza el nivel más más alto. Los mejores resultados -aquellos que muestran un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorios y avanzados- se dieron entre 2016 y 2018. Tras la pandemia hubo una caída y este año los datos preocupan más.

Resultados en Matemática, Pruebas Aprender 2023 Nivel Primario.

Por qué hay un bajo desempeño en matemática

Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y referente de Argentinos por la Educación, comentó a MDZ que las causas del deterioro escolar (en general) vienen acompañadas del incremento de la pobreza, así como el aumento del desempleo y empleo no formal. Por otra parte, se ha instalado una cultura del no esfuerzo, y el único valor que se ha privilegiado es el de la permanencia en el colegio y no necesariamente el aprendizaje.

Yendo al detalle, el experto analizó estos datos puntuales de las pruebas: "En matemática, las evaluaciones consisten en una serie de alrededor de 24 problemas, son enunciados, no tomamos cuentas. Saber leer e interpretar lo que se lee es la primera condición para poder abordar el problema, no hay un intermediarios, no hay un maestro que explica ni dialoga con los chicos".

El 48,5% de los alumnos no supera ni el nivel básico de matemáticas.

Recién después de interpretar el enunciado, el estudiante debe buscar qué estrategia debe utilizar para resolver el problema y poder hacer los cálculos y fórmulas necesarias. "Habiendo un porcentaje alto de chicos que no sabe comprender lo que lee, ahí hay un primer escollo que hace que los resultados en matemática sean bastante peores que los de lengua".

En este sentido, y frente a las cifras recién reveladas, opinó que no alcanza con aplicar operativos de evaluación a los estudiantes. Es necesario hacerlos obligatorios para que no solo el 80% de ellos rindan las pruebas. Además, aconsejó extender estos instrumentos para evaluar docentes e instituciones y así tener una foto completa del sistema educativo.

Evolución del puntaje promedio de desempeño en Matemática de las Pruebas Aprender 2023 Nivel Primario.

No hay que pasar por alto que estos resultados se dieron a conocer justo después de las evaluaciones PISA 2022, las cuales muestran que el 70% de los estudiantes que terminan la escuela secundaria no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. De los 81 países evaluados, Argentina se posicionó entre los peores: quedó en el puesto 66 en Matemática, 58 en Lectura y 60 en Ciencias.

Pruebas Aprender 2023: cómo le fue al nivel primario en Lengua

En lo que respecta a Lengua, hubo una mejora significativa en relación al 2021. En aquel entonces, el 44% de los estudiantes se ubicaban en el grupo de menor desempeño (Básico y Debajo del Básico), mientras que en esta nueva oportunidad desciende al 33,5%. La mejora es de 10,5 puntos porcentuales, lo que se puede traducir a un 24% menos de alumnos de bajo desempeño.

Los resultados en Lengua del nivel primario de Argentina.

Estas pruebas demostraron que un 11,6%, o sea, uno de cada diez alumnos de 6° grado, queda en el nivel de desempeño más bajo. Por su parte, casi tres de cada diez (28,5%) alcanzan el nivel avanzado en este examen, del cual participaron 608.780 estudiantes.