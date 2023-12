Hoy más que nunca, apliquemos el salario emocional

No encuentro una sola persona al menos de quien es me rodean o frecuento, que estén conformes con lo que ganan. Es una frase repetida constantemente que no hay relación entre lo que se gana y lo que ese sueldo te permite adquirir y mucho menos vivir. La queja constante forma parte de todos y cada uno los que trabajamos en empresas, instituciones, negocios, casas, etc.

Sin embargo cuando la realidad nos marca esta triste verdad podemos hacer foco, o poner la mirada en esas cosas que nadie ve, así como el artista ve en las obras la magia que no todos podemos apreciar, en la vida laboral no solo podemos verla sino crearla. Y fue así que en estas últimas semanas cuando todos estamos agotados y cuesta seguir y empecé a ver esa magia. Y vaya que si la hay.

Desde mi mirada, tiene que ver con la actitud y la forma de ser, pero también, con sumarte a las ocurrencias de otros. Es ahí donde vemos pequeños y también grandes gestos. Desde una sonrisa y un abrazo para recibir a alguien. pasar de la nada y llevarle un cafecito así, porque si.

La queja constante forma parte de todos. Foto: MDZ.

Notar un cambio de look o elogiar algún detalle

Parar con la diaria y escuchar algún problema, una mirada cómplice, hasta idear por días una broma, buscando cómplices para poder hacerla efectiva. Convertir la oficina en un salón de fiestas haciendo con un trapo una alfombra roja para festejar un logro Importante, también hacer algo por el otro y darle un permitido, a cuenta tuya, regalar un chocolate, dejar una cartita o un mensaje positivo, compartir una canción.

Celebrar la vida cada día, lo sencillo, lo posible. Se puede planifica y llevar a cabo tantas pero tantas cosas, podemos hacer para que, trabajar en un lugar, cualquiera que sea, tenga color, magia y alegría. Reconocernos, celebrarnos, mimarnos, estar atentos, no solo a lo que yo necesito sino a lo que le falta al otro.

Parece tan sencillo y tan fácil

Pero claro que no lo es, es una tarea ardua, que debemos pensar, concientizar, poner esfuerzo y realizarla. Claro que es mucho más fácil cuando tú contexto te ayuda, pero la buena noticia es que si lo haces contagia. lo que das, siempre de una u otra manera vuelve.

Solo tenemos que proponernos ser parte de ese momento, y salió bien emocional que es lo que todos queremos, necesitamos y nos merecemos.

Nos encanta nuestro ambiente de trabajo. Foto: MDZ.

¿Acaso no es hermoso escuchar?

Nos encanta nuestro ambiente de trabajo, y sentir que amas ir a trabajar con esos otros todos los días, es por ahí, vayamos juntos a ser parte, es una cuestión de actitud y de felicidad. Erica Miretti.

* Lic. Erica Miretti, psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.

Instagram @ericamiretti