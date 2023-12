Gabriela Testa en Turismo: confianza en el sector de cara a una temporada marcada por la incertidumbre

"Una muy buena noticia". Así definieron desde el sector turístico la designación de Gabriela Testa como presidenta del Emetur, de quien destacaron la relación que la elegida por el gobernador electo, Alfredo Cornejo, supo construir con los actores del turismo durante su anterior gestión.

No se trata de una cara desconocida. Gabriela Testa fue la titular del Ente Mendoza Turismo durante el anterior Gobierno de Alfredo Cornejo (2015-2019) e Integrante del Directorio del Instituto de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la República Argentina durante los años 2016 y 2017. Además, durante el mandato de Rodolfo Suárez, se desempeñó como senadora provincial, liderando la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.

"Hemos trabajado muy bien con ella, tanto en su rol de ministra y también como senadora provincial", afirmó el presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, Edmundo Day, quien ya había manifestado su preferencia por Testa cuando fue consultado por MDZ sobre el perfil deseado por la AEHGA para ocupar la presidencia del Emetur.

Gabriela Testa. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Sin dudas, la principal diferencia que marcan los representantes de las distintas cámaras que nuclean a los actores turísticos con la gestión saliente, es el conocimiento y buena comunicación que mantienen con la funcionaria ungida por Cornejo, algo que, según los testimonios, no ocurrió en el último tiempo. En este sentido, el vicepresidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, Lautaro Cáceres, señaló que "tenemos una excelente y profesional relación con Gabriela; podés hablar con ella y te devuelve conceptos de turismo, eso es excelente. Y sumo algo más, comunicación, con la ministra que se va (por Nora Vicario) no la tuvimos".

Además de su conocimiento sobre la materia, a Testa le reconocen su gestión durante el cierre del Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, en 2016. "Con ella pudimos atravesar la gran prueba que fue el cierre del aeropuerto, en ese momento era presidente de AEHGA y pudimos reunirnos con todas las aerolíneas, ANAC y muchísimas otras entidades para coordinar lo que fue esa etapa de aterrizar en San Juan y tomar el colectivo hacia Mendoza", afirmó Day.

Incrementar el bajo nivel de reservas para enero, el primer desafío. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

"A Gabriela la conocemos. Es una persona que está formada y respira turismo. Por ahí sorprende el hecho de no poder consolidarnos como ministerio que, a esta altura, con la incidencia que tiene el sector, debería ser una discusión zanjada", expresó el representante de la Cámara de Turismo de San Rafael, Lautaro Cáceres.

En el Valle de Uco también cayó bien la designación de la presidenta del Emetur. Así lo reflejó el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, Carlos Dávila, quien señaló que "es una persona que ha trabajado mucho por el desarrollo del sector, no solo internacional, sino también doméstico. Hay que destacar su labor respecto de la conectividad aérea, algo fundamental para la provincia".

La palabra de Testa

Consultada por MDZ sobre la buena recepción que tuvo en el sector turístico su designación, la flamante presidenta del Emetur afirmó: "tengo un gran orgullo. Hace muchos años que estoy en la función pública. Estamos hablando de gente con la que he trabajado durante mucho tiempo. En algunos casos pasamos a ser familia, digamos, si me permite el término. Es gente con la que he trabajado durante mucho tiempo, conozco a los padres y a los hijos que hoy son parte de las instituciones. Siento una enorme satisfacción porque significa que uno ha hecho bien la tarea. Sabemos que la función pública puede ser un trabajo ingrato por momentos, por lo tanto, sentir que se valora mi trabajo significa que he hecho las cosas con honestidad intelectual".

Tal como anunció MDZ el miércoles, en los distintos actores turísticos hay preocupación por dos situaciones que aparecen en el horizonte: la primera, el impacto que pueda tener en la economía argentina las medidas que adopte Javier Milei ya en funciones como presidente; y la segunda, como contrarrestar el bajo porcentaje de ocupación hotelera para enero que vienen advirtiendo los empresarios del sector. Ese porcentaje que hoy inquieta a los empresarios hoteleros no supera el 40%, una cifra demasiado baja cuando faltan días para entrar al mes de enero. Aquí seguramente esté el principal desafío de Testa, quien también deberá enfrentar las críticas sobre la falta de promoción de Mendoza por parte de la anterior gestión.

Sobre esto, la presidenta del Emetur reconoció que la incertidumbre sobre el destino económico del país hoy genera "un retraso en la toma de decisiones" por parte de los consumidores, aunque posiblemente la situación que atraviesa el país termine definiendo que los argentinos "probablemente se vuelquen al turismo interno".