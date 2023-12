Video: ¿qué es la democracia para los jóvenes que no vivieron la dictadura?

Se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia y son varias las generaciones que no vivieron la Dictadura Cívico Militar pero que son conscientes de lo que ocurrió en aquella época oscura y de las dificultades de actual sociedad en la que viven. MDZ entrevistó a jóvenes para conocer sus opiniones sobre uno de los aniversarios más importantes de la historia argentina.

Las generaciones que nacieron en democracia vivieron los años de liberación y "destape" de los 80 y 90, la hiperinflación, las privatizaciones y despidos, la crisis del 2001 y la masacre de Avellaneda, el conflicto con el campo y, a nivel internacional, la caída de Lehman Brothers, el ataque a las Torres Gemelas. También, el nuevo endeudamiento con el FMI y una nueva etapa de la crisis económica que tuvo al 2001 como uno de sus capítulos más fuertes pero que en la actualidad sigue profundizándose. Todos disfrutan de sus libertades democráticas, ejercen sus derechos a trabajar y estudiar pero, también, padecen las mismas o mayores dificultades, económicas y sociales que la generación que vivió la época del terrorismo de Estado.

Conocer las opiniones de estas dos o tres generaciones sobre qué significa para ellos este aniversario, la democracia, vivir con libertades y cuáles son las deudas que tiene este sistema con ellos, como ciudadanos, es fundamental. Se trata, nada más y nada menos, de las generaciones que son el presente y el futuro del país.

Mirá el video con las opiniones de los jóvenes

Para Sofía, una joven de 20 años, la democracia "es una forma justa de elegir lo que uno quiere sin que sobrepasen los derechos. Cada uno puede votar y es más justa la forma de elegir". Mientras que para Emanuel, un joven correntino que vende artesanías en la plaza Independencia, todavía falta conciencia de qué es la democracia y por qué se moviliza cada partido. "Creo que falta mucha información", dijo a MDZ.

Por su parte, Gerónimo coincidió en defender la democracia. Sostuvo que está bien porque "hay más libertad y más libertad de expresión", aunque también consideró que "faltan cosas todavía como la cuestión del voto, que mucha gente mayor de edad no quiere votar o que no le gusta la política pero tienen que ir obligados a votar. No te dejan ser libre en ese sentido".

En el caso de Andrea, también muy joven, la democracia significa "vivir en libertad y poder elegir libremente los gobernantes, los presidentes". Con respecto a las deudas del sistema democrático sostuvo que "todavía falta, por ejemplo, que informen bien para poder elegir mejor a nuestros representantes". En el mismo sentido, Facundo, un joven que estaba por entrar a su trabajo en el comercio expresó que para él "la democracia significa que hay que respetar lo que la mayoría vota y obviamente, está bien respetar lo que la minoría votó pero si la mayoría ya decidió una cosa hay que ir por eso". En relación a las deudas de la democracia, cuestionó los mecanismos fraudulentos que a veces se ejercen en los procesos electorales y celebró que eso se haya revertido en la segunda vuelta presidencial este año.

Pedro, el mayor de los entrevistados fue el que más se explayó en relación al aniversario y la defensa del sistema democrático. "La democracia es poder compartir diferentes tipos de opiniones, por más de que tengamos diferencias, aceptar las opiniones que son contrarias a la nuestra. Creo que la democracia se expresa de esa manera", sostuvo. Él es paraguayo pero quiso dar su opinión porque "ambos países tienen historias similares". Esto es así, ya que las naciones del cono sur fueron parte del Plan Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado que incluía operaciones de inteligencia y la instauración de un régimen dictatorial de secuestro, tortura, desapariciones y asesinato a militantes de izquierda, trabajadores y jóvenes "opositores". Esta operación ideada y respaldada por Estados Unidos fue implementada desde 1975 principalmente en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Por esos motivos, Pedro manifestó que "disfrutamos varias libertades gracias a la democracia, podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras creencias. Es saludable, es muy buena y no se cuanto tiempo vamos a llevar para disfrutar de una democracia plena", finalizó.