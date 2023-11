La “Messi” mendocina ganó la plateada en los eSports Panamericanos

“Estás todo el día con los jueguitos”, es una de las frases que Belén Giunta escuchó muchas veces en su niñez y adolescencia. Lo que ella no sabía en ese momento es que una de sus pasiones, la llevaría décadas más tarde a ser parte de la selección argentina de eSports y a competencias internacionales. Su último logro: la medalla de plata de los Pan American eSports Championship que se disputó en Santiago de Chile.

Belén es jugadora oficial de Argentino Juniors. (Gentileza Belén Giunta)

Belén Giunta es mendocina, tiene 35 años y es licenciada en comercio internacional. Su vida dio un giro en la pandemia. Aprovechó el confinamiento y empezó a estudiar programación, cambió de trabajo y ahora se dedica de lleno al mundo de la tecnología.

Su trabajo se enlaza con uno de sus hobbies: los videojuegos. Desde 2019, Belén es jugadora oficial de Argentino Juniors de Buenos Aires y desde el año pasado es parte de la selección argentina. El año pasado trajo la presea plateada de los XII Juegos Suramericanos de Asunción y ahora tuvo un desempeño excelente en los Juegos de Chile.

“Ojalá pudiera dedicarme 100%, es mi sueño. Pero hoy es un hobbie porque no nos pagan. La disciplina está creciendo y está dentro de los deportes que compitieron en los Panamericanos. Sería genial que nos consideren para los Juegos Olímpicos”, explicó Belén Giunta.

“Si hubiera conocido este mundo hace 10 años mi vida sería otra”, se lamentó la joven.

Lo que muchos verían como una distracción o una pérdida de tiempo, para Belén Giunta fue su entrenamiento para los juegos. “Entrenaba todas las noches con mis compañeros del club y del clan. Practicamos mucho pero hay cosas que no se pueden controlar, como los nervios”, dijo la gamer.

Belén Giunta en plena compentencia (Gentileza Belén Giunta)

En esta participación la delegación argentina llevó un director técnico que coucheaba a los jugadores y daba órdenes durante el partido. Además, logró una entereza emocional, porque la parte mental es clave en los campeonatos.

Los eSports en los Panamericanos

Esta es la primera edición en la que se incluyen los eSports en los Juegos Panamericanos. La delegación argentina -de 16 personas entre jugadores y técnicos- obtuvo una medalla de bronce y cuatro de plata.

Los deportes electrónicos se disputaron en el Estadio Nacional de Santiago. Hubo competencias de Dota 2 y de eFootball, ambos masculino y femenino. Belén Giunta junto a parte de la delegación argentina. (Gentileza Belén Giunta)

Belen Giunta tuvo excelente desempeño en eFootball femenino uno a uno. Arrancó con el pie derecho, ganando 2 a 0 contra Ecuador, después perdió 2 a 1 contra Brasil. Continuó en competencia y eliminó a Colombia, Chile y Paraguay. Jugó la final con Brasil y se quedó con el segundo puesto.

Organizadora del Mendotaku

La otra pasión de Belén Giunta es la cultura japonesa y el mundo del animé. Ella es parte de la organización del evento que este año será el 2 y 3 de diciembre en la Nave Cultural.

“Este año habrá novedades. Tenemos muchos artistas invitados, bandas en vivo, actividades, concursos. Ojalá este año seamos 10 mil o 15 mil personas”, dijo Belén. El Mendotaku será el 2 y 3 de diciembre en la Nave Cultural (MDZ)

Por el momento, ya está confirmada la participación de Gaby Roife (la conductora de “A jugar con Hugo”) como conductora, Jinichannel (especialista en cultura coreana), Ale Szykula (creador de Alejo y Valentina), Adrián Wowczuk y Mariela Centurión (las voces de Joel y Ellie de The Last of Us), Berioska (cantante), Magui Sunshine (cosplayer, streamer y host), Animesia, Dandelion Emina (propmake y cosplayer), Taryn (influencer y cosplayer italiano) e Isabel Martiñón (la voz de Naruto), entre otros.