Cuáles son los dos productos para el cabello que prohibió el Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Anmat, prohibió este jueves dos productos de belleza, una serie de productos médicos y dos modelos de brackets. Las medidas fueron comunicadas en tres disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.

La Disposición 9399/2023 dictaminó la prohibición de la comercialización y el uso en todo el territorio nacional de los productos productos capilares rotulados como: "MUJERES MÁGICAS NUTRICIÓN DE CEREZA POWER TODO TIPO DE CABELLO" y "MARBELLA TRATAMIENTOS CAPILARES". Los dos productos en cuestión carecían especificaciones esenciales como el número de lote, el vencimiento, el registro sanitario, el fabricante y el distribuidor responsable.

El reporte de Anmat detalla que estos artículos no presentan ni los datos obligatorios en el etiquetado ni los registros sanitarios adecuados. Además, una investigación reveló que los productos no estaban debidamente registrados ante el organismo al momento de su confiscación por autoridades judiciales.

Los análisis fisicoquímicos realizados por el Instituto Nacional de Medicamentos descubrieron altas concentraciones de formaldehído en los productos mencionados. Esto representa un riesgo considerable para la salud pública, dado que los alisadores de cabello que incluyen formaldehído y que carecen de registro sanitario podrían contener concentraciones del compuesto superiores a las permitidas, ocasionando reacciones adversas graves, desde irritaciones y sensibilización respiratoria hasta el aumento de riesgo de carcinomas, particularmente nasofaríngeos.

Como resultado de estas irregularidades, Anmat recomendó la restricción preventiva en la comercialización y el uso de estos productos en el mercado argentino.

La Anmat se encarga del control y fiscalización de los productos comercializados en el país

Mediante la Disposición 9402/2023, la Anmat decretó la prohibición en toda Argentina de la utilización, venta y distribución de ciertos equipos médicos por no contar con el registro sanitario correspondiente, lo que los convierte en productos ilegítimos.

Esta medida afecta a: "Equipos de remoción de tatuajes modelo K16, de origen chino, producidos por Beijing KEYLASER SCI-TECH Co. Ltd; equipos de Carboxiterapia "CARBO TECH F650 – AXT" y Equipos de Ultracavitador "ATHENEA".

Esta resolución se basa en los hallazgos de una inspección realizada en "Estética BE" de BE Medicina y Cirugía Estética SAS, ubicada en Buenos Aires, donde se detectaron que los equipos mencionados no contaban con la documentación sanitaria pertinente. Además, un aspecto crítico que motivó la medida regulatoria es la ausencia de información sobre el importador o fabricante autorizado en los equipos inspeccionados

Las autoridades corroboraron que estos dispositivos no figuran en el sistema Helena, que lista los productos médicos aprobados por la Anmat.

También, se comentó que la empresa ATHENEA, bajo la dirección de Gustavo Gabriel Torbolini y ubicada también en la capital, está registrada como fabricante e importador de dispositivos médicos, pero no realizó la inscripción correspondiente de los equipos que produce. Por estas razones, se recomendo la prohibición nacional de su uso y distribución, en un esfuerzo por salvaguardar la salud y seguridad de los posibles compradores y usuarios.

Por último, en la Disposición 9451/2023 se comunicó la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacionas de todos los lotes y versiones de los brackets dentales identificados como "Brackets WINNER – Ceramic Brackets System – Made in USA" y "ASTAR ORTHODONTICS – Brackets cerámicos – RATO - GC DENTAL - FABRICANTE ASTAR ORTHODONTICS INC – CHINA – Bio Concept Lda – Portugal - RATOTM CERAMICS BRACKETS".

Esta medida surge tras una inspección de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud en la sede de “GC Argentina S.R.L.” en Paraná, donde se observaron estos productos sin la documentación de compra correspondiente.

Posteriormente, aunque se recibieron los comprobantes de compra, se descubrió que los brackets "WINNER" no tenían la documentación de origen necesaria, mientras que los brackets "ASTAR ORTHODONTICS" presentaban irregularidades en su etiquetado, sugiriendo una posible falsificación.

La situación se agravó al confirmarse que el producto “Brackets Winner” no consta en los registros de la Anmat y que Orthodent SRL había distribuido este producto médico sin registro sanitario, sin justificar su origen. Por estos motivos, el organismo argentino decidió que se "prohibese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, de todos los lotes y

presentaciones de los productos identificados" e "instrúyase sumario sanitario a la firma ORTHODENT S.R.L".

Las tres disposiciones publicadas en el Boletín Oficial llevan la firma de Manuel Limeres, director de la Anmat.