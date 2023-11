Ataque de Hamás: el profundo llamado del Foro Argentino contra el antisemitismo

En medio de la tensión que atraviesa el mundo por la guerra que se desató en Israel luego de que el 7 de octubre la agrupación terrorista islamita Hamás atacara a miles de civiles en ese país, intelectuales, académicos, políticos, periodistas, empresarios, formadores de opinión, artistas y miembros de la sociedad civil articulan un llamado a la acción contra en antisemitismo en Argentina y el mundo.

Media centena de firmantes se unieron para suscribir el comunicado fundacional del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), que fue emitido este martes 7 de noviembre, al cumplirse un mes del acto terrorista que al día de hoy cobró la vida de más de 1400 israelíes.

Los firmantes, entre los que se cuentan intelectuales, académicos, políticos, periodistas, formadores de opinión, empresarios, artistas y miembros de la sociedad civil, recordaron la barbarie a la que fue sometida la población civil del sur de Israel, con actos de una inhumanidad que recuerdan a los pogroms y épocas de antisemitismo virulento.

“Desde el Holocausto que no se había asesinado a tantos judíos en un solo día. Familias destruidas, madres que vieron cómo les arrebataron a sus hijos de sus brazos, padres que presenciaron las peores atrocidades cometidas hacia sus hijas y esposas, bebés degollados y ancianos asesinados en sus hogares y en las calles. Cientos de personas, incluyendo niños y bebés, 22 de ellos argentinos, siguen secuestrados por la organización terrorista Hamas. Todos son víctimas simplemente por ser judíos”, lamentaron.

El ataque de Hamas desató una contraofensiva.

Denunciaron, además, que “desde el 7 de octubre hemos presenciado la intensificación de los ataques contra el Estado de Israel y los judíos que viven tanto allí como en la diáspora. Nos enfrentamos a una manifestación producto del antisemitismo y la intolerancia, promovida por quienes creen que el Estado de Israel no debe existir y que los judíos deben ser eliminados”.

Y alertaron que “desde el 7 de octubre estamos en peligro. No solo Israel o el pueblo judío, sino también los valores occidentales que garantizan la libertad, la pluralidad, la diversidad y la tolerancia”.

En este contexto, advirtieron que “tristemente vivimos un tiempo en los que el antisemitismo crece en nuestro país y en el mundo, mostrándose a plena luz del día. Los aprendizajes de la posguerra parecen haber sido olvidados y hoy enfrentamos peligros que creíamos superados. El mundo atraviesa tiempos difíciles. En los últimos 75 años, los judíos de todo el mundo no habían sentido una angustia y un riesgo tan grande simplemente por existir”.

Estas circunstancias son las que llevaron a los firmantes a crear el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), que tiene como objetivo enfrentar el crecimiento del antisemitismo en el país y en el resto del mundo, y trabajar por una sociedad plural y libre.

“Israel fue creado después del exterminio de 6 millones de judíos, asegurando un lugar en el mundo para que no se repita la tragedia del nazismo. Israel no solo tiene el derecho a existir, sino que también está obligado a defenderse. La lucha contra el terrorismo representa una batalla desigual para cualquier Estado, ya que implica enfrentar a organizaciones clandestinas dispuestas a utilizar tácticas brutales e indiscriminadas. No estamos ante un conflicto territorial, estamos ante una forma terrorista que busca la aniquilación de un Estado y de un pueblo”, puntualizaron. Y explicaron que “hoy el antisemitismo se expresa en forma de antisionismo, condenando la existencia del Estado de Israel y su derecho inequívoco a defenderse y proteger a sus ciudadanos”. Frente a esto, resaltaron que la misión de este Foro Argentino es denunciar y combatir tanto el antisemitismo como el antisionismo y concluyeron alertando que “la humanidad ya guardó silencio una vez y el resultado fue Auschwitz. No permitiremos que la historia se repita. Defendemos a Israel, a la democracia y a los valores de occidente”, sentenciaron.

El comunicado fundacional del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) lleva las firmas de personajes de la política, la cultura, el periodismo e intelectuales entre quienes aparecen Soledad Acuña, Sabrina Ajmechet, Laura Alonso, Federico Andahazi, Claudio Avruj, Karina Banfi, Osvaldo Bazán, Paula Bertol, Alejandro Borensztein, Maurano Caucino, Diana Cohen Agrest, Cecilia Denot, Carolina Di Tella, Bernardo Erlich, Maximiliano Ferraro, Alejandro Finocchiaro, Gonzalo Garcés, Willy Kohan, Tamara Kosacoff, Santiago Kovadloff, Mirta Kupferminc, Daniel Lerer, Alfredo Leuco, Ricardo López Göttig, Pamela Malewicz, Romina Manguel, Juan Morris, Pablo Novak, Luis Novaresio, Jorge Ossona, Agustina Ossona, Diego Papic, Alejandro Pitashny, Fabio Quetlags, Ana Clara Romero, Daniel Sabsay, Héctor Schamis, Alejo Schapire, Julián Schvindlerman, Ioni Shalom, Jorge Sigal, María Sotolano, Diana Sperling, Ezequiel Spillman, Mariana Stilman, Elisa Trotta Gamus, Diana Wang, Pablo Winokur, Julián Weich, Miguel Wiñazki, Waldo Wolff, Gabriel Ziblat y Claudio Zuchovicki.