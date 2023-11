El motivo por el cual miles de mendocinos no tendrán que trabajar este miércoles

Este miércoles 8 de noviembre miles de mendocinos no asistirán a su lugar de trabajo producto de tratarse de un "feriado" para ellos. Es el Día del Empleado Municipal y esto afecta a los 18 departamentos de la provincia de Mendoza.

A raíz de esta situación, las municipalidades de toda la provincia permanecerán cerradas. El Día del Empleado Municipal se celebra no solo en Mendoza, sino también en todo el país.

Distintas municipalidades han emitido un comunicado para recordar a sus vecinos de esta situación, puesto que habrá asueto municipal y las distintas actividades se verán resentidas.

En Luján de Cuyo, por ejemplo, explicaron que "las únicas áreas que quedarán exceptuadas de la disposición son aquellas que prestan servicios públicos esenciales a los vecinos. En efecto, la recolección de residuos no se verá resentida durante la fecha".

Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo.

En Godoy Cruz, por ejemplo, no habrá recolección: "El 8 de noviembre es el Día del Empleado Municipal y la Muni no abrirá sus puertas. En tanto no habrá servicio de recolección de residuos ese día, se recomienda depositar los secos el jueves y los húmedos el viernes, siempre a las 21", indicaron desde la comuna.