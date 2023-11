Cómo realizar el trámite para pagar con rebaja la prepaga en diciembre

Diciembre será el último mes en el que regirá el congelamiento de cuotas para la medicina prepaga. En diciembre, los servicios llegarán con un nuevo aumento, de casi 11,51%.

Las prepagas ya están informando a sus asociados de la suba que aplicarán en el último mes del año respecto del valor del Plan de Servicio Vigente al 30 de noviembre de 2023. Así, el sector acumulará un alza del 150,98% en los últimos 12 meses.

En este escenario, los afiliados denunciaron que los copagos que les piden los médicos para atenderlos continúan. Si bien algunas prepagas prometen reconocer estos pagos extras, muchos profesionales no les entregan facturas por ese servicio, con lo cuál no les es posible realizar el trámite para solicitar los reintegros.

Desde la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina, se reciben muchos reclamos de usuarios que aseguran que los especialistas que no dan factura no solo por las consultas sino también por estudios médicos. A esto se suma que "muchos odontólogos están solicitando extras en prácticas para las que antes no pedían", indicó Sandra González, titular de ADECUA.

"Recibimos reclamos y también los mandan a la Superintendencia de Servicios de Salud", explicó González, quien dijo que el usuario quedó en el medio entre el médico y la prepaga.

Según se recordó, en septiembre, el propietario de Swiss Medical Claudio Belocopitt había advertido que la prepaga tenía previsto accionar en la Justicia contra los médicos que pidan este bono.

Fin del congelamiento

Es de recordar que el Gobierno llegó a un acuerdo con las prepagas para congelar las tarifas de las cuotas durante 90 días, entre octubre y diciembre. Mediante ese convenio, se estableció que quienes obtengan ingresos por debajo de $2 millones y cumplan ciertos requisitos patrimoniales, deberán completar una declaración jurada ante AFIP para quedar exentos de pagar el incremento de octubre (6,97%), noviembre (10,98%) y diciembre (11,51%).

En diciembre finaliza el congelamiento de tarifas que acordó el Gobierno con las prepagas durante 90 días. Foto: Shutterstock

Diciembre será el último mes del programa de congelamiento de las cuotas, y hasta el momento se estima que entre el 10% y el 15% de los afiliados al sistema tienen sus cuotas congeladas. La cifra se debe a que aproximadamente la mitad de los titulares de medicina prepaga forman parte de acuerdos corporativos, en los cuales las tarifas son negociadas directamente por las empresas empleadoras. Por otro lado, hay otros usuarios que desconocen los pasos que hay que realizar online para realizar el trámite. Aquellos que no han completado la declaración jurada están sujetos al aumento general.

Cómo pedir el congelamiento de la cuota

En caso de no superar el tope de ingresos, para fijar el valor de la cuota los titulares de la prepaga deben completar una declaración jurada de ingresos en la web de AFIP, antes del 20 de cada mes (en este caso noviembre y diciembre).

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Ingresar a la página oficial de AFIP con CUIT y clave fiscal nivel 3. En caso de no tenerlo, solicitar clave fiscal a través de la página web www.afip.gob.ar y completar el trámite bajando la app de Afip en el teléfono celular siguiendo las indicaciones que se piden. Luego, ingresar a través de la web en una pc a Administrador de Relaciones, Adherir servicios e ingresar a la Superintendencia de Servicios de Salud; Servicios Interactivos y MiSSSalud y confirmar.

- Una vez que se tenga Clave Fiscal, se podrá ingresar al portal https://www.sssalud.gob.ar/misssalud/ El trámite se completa en la página de Superintendencia de Servicios de Salud. Foto: Captura de pantalla

- Seleccionar la opción MiSSSalud, el servicio web de la Superintendencia de Servicios de Salud; ingresar a Formulario de Registro Declaración Jurada; Seleccionar de entidad de medicina prepaga y buscarla a través del CUIT o por el nombre.

- En el proceso, será necesario responder una serie de requisitos relacionados con el patrimonio del grupo familiar adherido al plan de salud:

- No tener ingresos brutos mensuales iguales o superiores a $2.000.000.

- No ser propietario de dos o más inmuebles.

- No ser propietario de tres o más vehículos, a menos que haya un miembro del hogar con un Certificado Único de Discapacidad.

- No ser propietario de aeronaves o embarcaciones de lujo.

- No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica.

Además, los usuarios deben otorgar su autorización para que la Superintendencia de Servicios de Salud pueda validar la información proporcionada. Será este organismo el que luego contactará con la prepaga para validar que sea congelada la cuota. El mismo procedimiento debe hacerse del 1 al 20 de cada mes.