Exclusivo: el duro testimonio de un médico desde la Franja de Gaza

El horror en Medio Oriente sigue y la guerra en la Franja de Gaza deja, además de la destrucción, civiles que se ven afectados por los bombardeos israelíes y los inciertos lanzamientos de cohetes del grupo terrorista de Hamás. Raúl Incertis, anestesista de Médicos Sin Fronteras, relató su experiencia en el lugar en un video difundido por la organización no gubernamental que asiste en lugares donde la crisis humanitaria reina.

El trabajo no da respiro y el hastío se adueña de los profesionales de la salud que trabajan en la Franja de Gaza tanto en tiempos de paz, aunque relativa, como en los tiempos de guerra que corren actualmente. Relativa paz porque, cuando no hay guerra, la realidad es que desde hace décadas existe una paz armada entre terroristas e Israel, lo que siempre amenaza con reactivar el conflicto frontal.

En ese contexto, que significa bloqueos terrestres y marítimos para la Franja de Gaza por parte de Israel, por la presencia de Hamás en el lugar, y al mismo tiempo con la única frontera "amiga" bloqueada por la crisis generalizada que atraviesa Egipto desde la caída del régimen de Hosni Mubarak, Médicos Sin Fronteras trabaja a destajo en el lugar.

Mirá el video difundido por Médicos Sin Fronteras

Raúl Incertis es un anestesista español que trabajó en la Franja de Gaza hasta hace unos días, cuando fue retirado por Médicos Sin Fronteras para rotar con otros profesionales de la salud: "Nuestros corazones quedan con nuestros compañeros y palestinos de esa jaula inhumana en la que se ha convertido la Franja de Gaza", sentenció. Palabras que pueden entenderse si se logra poner en contraste el lugar que ocupan los civiles gazatíes en medio del conflicto, siendo víctimas colaterales de los ataques israelíes y funcionando como escudo humano del terrorismo de Hamás.

"Estos días los hemos vivido con frustración, con impotencia y con una sensación de escándalo apabullante por lo que estábamos presenciando", señaló Incertis y agregó: "Nuestras condiciones no han sido óptimas, pero han sido suficientes gracias a la ayuda de nuestros propios compañeros que han hecho lo posible por hacernos sentir a salvo y suficientemente bien cuidados".

Los voluntarios siguen trabajando en las ruinas de Gaza. Foto: Médicos Sin Fronteras

Resaltó también que "los palestinos están insuficientemente alimentados, están pasando sed y están pasando enfermedades infecciosas por culpa de las condiciones higiénicas". Además contó que no hay respeto por los refugios de la Organización de las Naciones Unidas, que sufren ataques por más de formar parte de acuerdos de desmilitarización, relató también allí fue testigo de como miles de personas se abalanzaban sobre los camiones que llegan con ayuda humanitaria.

"La vida diaria de nuestros compañeros que ahora están en Gaza es no saber si les va a caer una bomba encima o no", indicó el anestesista español y explicó: "La situación de los hospitales en la Franja de Gaza es insostenible. Más de la mitad de los hospitales están inoperativos y la cuenta va creciendo cada día". Señaló también, en la misma línea, que ya "no quedan fármacos para sedar, no queda material quirúrgico para operar. No queda combustible y están racionando las horas de luz".

La Franja de Gaza es, en tiempos de guerra o de la mencionada paz armada, uno de los lugares más afectados por la crisis humanitaria. No solo por las políticas israelíes, sino también por la tensa relación con Cisjordania y la posición de rehenes que tienen los gazatíes bajo las garras de Hamás, lo que colabora con una situación que parece no tener fin. Ante ese panorama es la comunidad internacional, incluyendo al propio Israel, la que sostiene a los palestinos con vida mediante el apoyo humanitario, hoy reducido tras los ataques terroristas del 7 de octubre.