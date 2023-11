Alerta en el Litoral por la crecida del río Paraná y el temor a las inundaciones

Ya es un hecho irreversible: después de más de dos años de una sequía histórica que afectó la producción y la economía de todo el país, pero golpeó más duro en Santa Fe, la llegada del fenómeno de El Niño es concreta y palpable. Con un proceso de transición un poco más extenso de lo anunciado por los especialistas, la repetición de las frecuencias de las lluvias acompañada por la crecida de los ríos marcan el pulso de las provincias del Litoral argentino.

Las imponentes imágenes que llegan desde el norte de Argentina con el impactante caudal de agua en Iguazú, sumadas a la Cuenca del Uruguay, generan preocupación en las provincias litoraleñas a partir del impacto que tendrá sobre el río Paraná. "El fenómeno del Niño definitivamente llegó", reconocen las autoridades en Santa Fe.

La situación ya provocó que más de 600 personas sean evacuadas en Corrientes y se espera que el operativo continúe en las próximas horas. El desborde de las cuencas brasileras y las intensas lluvias en la provincia generaron la necesidad del traslado de las familias que estaban por fuera de los anillos de contención.

Las localidades más afectadas son las que se encuentran en las riberas de Corrientes y de acuerdo a las estimaciones de Prefectura Naval Argentina, se espera que las condiciones continúen desmejorando, lo que podría ampliar la cantidad de familias afectadas. Según los registros, el río creció algo más de 40 centímetros, llegó a 6 metros y quedó a 50 del nivel de alerta.

El impacto de la crecida del Paraná en Santa Fe

Mientras tanto, en el norte de Santa Fe, en la ciudad de Reconquista, Prefectura indicó que la altura del río Paraná ya superó los 4.19 con proyección de aumentar a 6 metros durante las próximas horas, situación que obligaría a evacuar.

Atentos a esta realidad, desde hace varios días los productores agropecuarios se encuentran abocados a la tarea del traslado del ganado y distintos animales. En algunos casos a pie y en otros en algunas embarcaciones los sacan de las zonas más bajas de la isla y los ponen a resguardo.

Productores buscan salvar el ganado. Foto: Gentileza Jesica Oldani.

Sin embargo, no se trata de una tarea sencilla: el fuerte impacto de la sequía en el norte generó que no todos los campos sean aptos para los animales. La falta de precipitaciones durante más de dos años provocó la falta de pasturas y deterioró los campos. "Esa disponibilidad de campos que en otras crecientes existía, hoy por hoy, no está en condiciones. Es por esto que la hacienda se lleva a zonas más lejanas", describió Augusto Gastaldo, presidente de la Sociedad Rural de Reconquista.

En la ciudad de Florencia, ubicada 140 kilómetros al norte de Reconquista, al noreste, casi en el límite con la provincia de Chaco, la situación de las familias productoras tampoco es para nada alentadora. Ante la crecida emprendieron la tarea de trasladar a los caballos, vacas y terneros.

"La crecida del Paraná nos complica mucho", reconoció el productor Mariano Molina y se refirió a los problemas que enfrentan los animales al ser traslados. "Corren riesgos de contraer enfermedades, pierden peso", contó. Entre tres productores cruzaron 250 cabezas, pero si se suman otras siete familias la cifra asciende a 5000. "

Productores trasladan animales en Florencia, Santa Fe

"Nosotros entendemos que durante este fin de semana llegará el pico máximo, estos días el río creció una barbaridad y después debería comenzar el descenso", explicó el productor, que a su vez es guía de pesca. Según las estimaciones, el agua podría alcanzar los 6 metros en los próximos días. "No es fácil, una cosa es contar lo que pasa y otra vivirla", remató.

Marta Zenone y su esposo viven en Alejandra, localidad del departamento San Javier, 250 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. Para ellos y toda su familia, hijos y nietos, el campo es su vida ya que siempre se dedicaron a la producción y la tradición continúa. Sin embargo, por estas horas, reina la incertidumbre respecto al futuro y cuál será el impacto de la crecida del río.

"Nos afecta a todos, el movimiento también implica costos y hay que tratar de tener la mayor seguridad al momento de hacerlo", comentó Marta a MDZ. "Es muy triste la situación para todos, estamos en una situación complicada económica que se suma a la crecida del río y la falta de humedales", dice apenada.

Optimistas, se aferran al potencial humano que los rodea y apuestan a que esta vez la fuerza del agua no sea tan importante como se estima. "Hay que salvar a los animales como se pueda, ellos no saben manejarse solos, por eso hay que cuidarlos". Hasta el momento de la charla ya habían quitado de la isla algo más de 300 animales, pero restaba más tarea por realizar. Foto: Gentileza Jesica Oldani

"Tenemos que trabajar entre todos y es lo que nos da fuerzas, la colaboración nos hace felices y las dificultades generan una unidad más grande a la que ya tenemos", concluyó Marta mientras de fondo se escuchaban los mugidos de las vacas y terneros.

Cómo impacta la crecida en el Puerto de Santa Fe

Según los datos de Prefectura, la altura del río Paraná en Santa Fe este viernes alcanzó los 3,40 metros, y se ubica casi dos metros por debajo del nivel de alerta. Por la mañana, funcionarios provinciales recibieron a vecinos de la Costa preocupados por la situación. El objetivo del encuentro fue compartir información sobre las perspectivas y trasmitir los trabajos que se están llevando adelante respecto al mantenimiento de las defensas y el funcionamiento de las estaciones de bombeo.

"El nivel de alerta es 5,30 y creemos que no llegará a ese nivel, será menor", expresó Roberto Gioria, secretario de Asuntos Hídricos de Santa Fe, pero aclaró que dependerá también de lo que ocurra con la fluctuación de las lluvias.

Por otro lado, reconoció que las familias que están por fuera del anillo de los terraplenes "tendrán que ser evacuadas y moverse a otro lado, saben que viven en zonas bajas", completó.