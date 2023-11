Tupungato inauguró su cancha de hockey, convirtiéndose en la mejor de la provincia

La concreción de esta obra no sólo significa un sueño cumplido para los apasionados de esta práctica, sino una nueva opción para los vecinos de la zona donde se encuentra emplazado el campo de juego.



Partiendo de dos pilares significativos, primero la pujanza, la convicción y el amor por el deporte de un grupo de mujeres y familias tupungatinas que desde hace años bregan por este sueño; y segundo, el Municipio -junto al gobierno provincial- que pusieron el cuerpo y los fondos para hacer realidad esta gestión que refuerza el derecho al deporte para todas y todos los tupungatinos.





"Es una inauguración de algo deportivo que totalmente, yo creo, agranda a nuestro departamento, hoy es el hockey ojalá que mañana sea para otros deportes. Nos tocó pelearla mucho, rogarla mucho y hoy pisarla y estar acá sinceramente es un sueño cumplido; sabemos que hay detalles, que faltan cosas que son mínimas pero al mismo tiempo ser locales, en nuestro propio departamento es un alivio y además es un deporte que no todo el mundo, de alguna manera, lo puede vivenciar porque nosotros nos vamos todo el tiempo a jugar a Mendoza, estamos todo el tiempo siendo visitantes allá entonces los papás a veces nos pueden acompañar, otras veces no y sé que ahora va a crecer un montón más" expresó feliz Jaquelina Gutiérrez Profe y jugadora quien desde hace más de 15 años lleva puesta la camiseta del hockey incentivando e instando a darle alas a esta práctica.

La inauguración de la cancha reglamentaria de hockey -emplazada en las inmediaciones del loteo TISA- fue presidida por el Intendente Gustavo Soto y el Subsecretario de Deportes de la Provincia, Profesor Federico Chiapetta quienes junto a autoridades municipales e integrantes de diferentes categorías de los equipos de “Hockey Tupungato” realizaron el corte de cinta.





"Ha sido un trabajo intenso, prácticamente cuatro años para poder lograrlo y hoy tenemos este resultado" refirió el Intendente Soto que se mostró orgulloso de este gran trabajo e hizo especial énfasis en agradecer a cada persona que lo hizo, empezando por las impulsoras de la idea, a deportistas, a cada equipo de las diferentes direcciones del Municipio que fueron partes fundamentales, y al Gobierno provincial.



Se sabía que iba a ser un sábado histórico y por ello muchas de las personas que se dieron cita en el lugar llegaron desde temprano preparadas con mates y refrescos para ser testigos de tremenda ceremonia. Por su parte las y los deportistas, junto a sus profes, escuchaban atentamente los discursos de las autoridades, y tras el obsequio de bochas, palos de hockey, camisetas y pecheras por parte la Subsecretaria de Deportes provincial se desplegaron inmediatamente en el campo de juego con su reluciente indumentaria identitaria para descubrirlo y ser protagonistas de una experiencia que quedará por siempre en sus recuerdos.

"No es solo una nueva cancha, lo decía recién, es la mejor cancha de la provincia, porque es de la mejor calidad que existe en este tipo de sintético y yo le decía a Gustavo Soto, la verdad que el esfuerzo valió la pena en un contexto económico adverso porque esto está dolarizado, bien lo explicó el Intendente, hoy nada tiene precio, pero bueno, entiendo que esto lo van a valorar los vecinos de Tupungato a corto plazo como están ya viendo esto que es impresionante porque es la mejor calidad de cancha que hay en el país y eso es una señal importante que ha dado el Intendente, significa que no es invertir por invertir, sino que está invirtiendo a futuro porque esto tiene mejor calidad de juego, impacta favorablemente en todo, por lo tanto no es solamente inclusión que por supuesto es importantísimo, es el primer objetivo que vengan más chicos y chicas a una cancha espectacular ,sino que también va a impactar positivamente en el juego porque al tener esta calidad de cancha indefectiblemente con tantos chicos y chicas van a tener mejores deportistas en Tupungato, así que por todos lados es un momento para festejar y una oportunidad también" expresó el funcionario Chiapetta.



Para aprovechar el momento y como no podía ser de otra manera se jugaron 4 partidos amistosos y para ello fueron invitados los equipos de "Banco Mendoza" y "Maxi Luján" quienes celebraron este logro y fueron también testigos.



La cancha de hockey de césped sintético

En tanto al desarrollo del proyecto se extiende en una totalidad de 7.643,10 metros cuadrados, de los cuales 5.782 corresponden al campo de juego de césped sintético y área de escape.

Para la ejecución, coordinada desde la Dirección General de Obras, se planificaron varias etapas de desarrollo para asegurar un ágil despliegue de la obra y evitar costos elevados; para ello, incluso ha sido clave -en esta como otras obras- el uso y optimización de los recursos propios del Municipio (como maquinarias y áridos) utilizadas principalmente en las etapas de movimiento de suelo, entre otras, que se traducen en un significativo ahorro para la comuna.

Desde la cartera de Obras tuvieron a consideración diferentes factores al momento de designar el lugar donde se iba a ubicar el predio deportivo, considerando factores tales como el sol que determinó la orientación del eje longitudinal de la cancha de norte a sur, para priorizar y cuidar la visibilidad de los jugadores.

Otro ejemplo de ello son los accesos al campo de juego, que en este caso son por dos zonas: uno por calle Piro Flores y otro por calle el Coirón, permitiendo así el ingreso y egreso fluido, práctico y rápido para los usuarios. Y otros de los aspectos considerados fue, por supuesto, la topografía del terreno y la pendiente, factores claves para facilitar la construcción y reducir costos.

En tanto a las etapas mencionadas anteriormente -y a grandes rasgos- se planificaron de la siguiente manera:

Etapa N° 1: Movimiento de suelo

Etapa N° 2: Traslado de línea de media tensión, para proveer electricidad

Etapa N° 3: Construcción de cancha de hockey

Etapa N° 4: Provisión e instalación de césped sintético

"Dentro de las variedades de césped sintético que se utiliza para esto, nosotros hemos optado por una que es de base de arena justamente porque una persona cuando corre el impacto en su columna y todo lo demás amortigua la situación de juego cuando está corriendo, entonces es una manera de cuidar también la salud, que no sea un piso tan duro que ocasione en las caídas algún inconveniente" había explicado anteriormente el Director General de Obras, el Arquitecto Nestor Canatta.

Y esta obra tiene mención especial para los módulos de vestuarios y sanitarios que han sido pensados para brindar mayor confortabilidad tanto para los jugadores como para quienes asisten a ver los partidos. Los mismos son modernos contenedores divididos de la siguiente manera:

Módulo 1: vestuario más sanitario para equipos locales | Módulo 2: vestuario más sanitario para equipos visitantes

(En ambos se disponen duchas de comando flexible, bancos pensados para las charlas técnicas, aire acondicionado, entre otros detalles).

Y el Módulo 3 corresponde a sanitario público para uso de masculino, femenino y para personas con discapacidad.

"La estructura y la composición de los módulos son contenedores que ya vinieron elaborados de fábrica, recuperamos el agua de los afluentes, y todo es de última tecnología" destacó el Ingeniero Marcelo Venteo, del equipo de la Dirección General de Obras.

El proyecto luminario, también lleva punto aparte, y consistió en la instalación de seis columnas de iluminación realizadas en hormigón armado de 20 metros de largo, con una altura libre de 18 metros y 2 metros de empotramiento. En cada una de las columnas de iluminación se montaron 16 artefactos proyectores de 300W cada uno, dando un total de 96 artefactos, obteniendo un nivel de iluminación promedio de 500 lux 6.

Esto se traduce en una iluminación a nivel estadio y cumple con las exigencias del reglamento específico para este deporte, que permitirá jugar torneos nocturnos de talla nacional e internacional.

"Ya a esta altura del año las actividades deportivas federativas están finalizando, pero ya se comienza a proyectar para que el año siguiente ya comencemos en este estadio a practicar en los diferentes horarios como lo veníamos haciendo en el Polideportivo Municipal que es actualmente el lugar donde se entrenaba, pero posiblemente ya tengamos una franja más amplia porque ya podemos contar con nuestro propio espacio" adelantó el Director de Deportes y Recreación, Rubén Morales quien además agradeció al Intendente por no desatender este pedido.



En tanto a la totalidad de la obra, se completará con la próxima gestión -tal y como ya se había acordado- con la construcción de las gradas; pero el campo de juego ya se encuentra habilitado tanto para prácticas como competencias.

Con esta concreción la Muni busca acrecentar y seguir promoviendo la práctica deportiva como herramienta de desarrollo, y por ello hay una fuerte convicción de que se debe no solo trabajar impulsando a los deportistas, sino también en la optimización y creación de espacios adecuados para ello, como lo es esta cancha reglamentaria para la práctica y organización de torneos y competencias del hockey; además, y no menos importante, este espacio sumará una nueva alternativa para la recreación de los vecinos de la zona.