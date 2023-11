El infierno de 52 días que vivió la cordobesa liberada por Hamás junto a sus dos hijas

Entre los argentinos que en los últimos dos días fueron liberados luego de haber sido capturados por el grupo Hamas en la Franja de Gaza, una de las historias que más conmovió fue la de Karina Engelbert, la cordobesa que liberada junto a sus hijas Mika y Yuval, mientras su esposo continúa secuestrado.

Durante los primeros días del ataque del grupo terrorista a Israel, Romina Engelbert, hermana de Karina y tía de las niñas, realizó un pedido desesperado a medios porque la mujer de 51 años estaba luchando contra un cáncer de mama, y necesitaba medicamentos.

Este miércoles, Romina dialogó con el Canal Doce de Córdoba, donde contó desde Israel, la tortura sufrida por su hermana y sus dos sobrinas durante los 52 días en que estuvieron secuestradas. Su testimonio desgarrador explicó el por qué la niña de 11 años, Yuvak, fue vista en silla de ruedas al momento de su liberación, en el marco del acuerdo para dejar ir a rehenes, que en dos días sumaron 10 argentinos.

"Estamos muy emocionados, pero también tristes, porque todavía mi cuñado Ronén no fue liberado. Estamos un poco aliviados que por lo menos sí lo fueron Karina, Mika y Yuval", expresó Romina en diálogo con el programa "Arriba Córdoba" que la había entrevistado hace más de un mes en Israel.

Karina Engelbert, la cordobesa que fue secuestrada por Hamas junto a sus hijas Mika y Yuval, y su esposo, que continúa cautivo. Foto: Romina Engelbert

En cuanto al estado de salud de las tres mujeres que pasaron 52 días como rehenes, detalló: "Karina está bien, pero necesita muchas revisaciones. Después de superar la enfermedad de cáncer mama, allá no recibía los medicamentos que necesitaba. La mantuvieron en un lugar que no tenía luz, estaba también sin anteojos y separada de sus hijas y su esposo".

Según señaló, Karina estuvo 22 días separada de sus hijas hasta que pudo tomar contacto dentro del lugar donde estaban cautivas. "Ahora están acá en Tel Aviv, pero las chicas también la pasaron muy mal. Yuval, la más chiquita de 11 años, le rompieron la pierna en cinco lugares. Allá en Gaza le hicieron dos operaciones", indicó y agregó que su pierna aún no está bien. Fue ella quien fue liberada en una silla de ruedas.

Además, explicó que el esposo de Karina fue secuestrado primero, luego lo fue Karina y posteriormente, las nenas. Sobre la tortura que sufrieron bajo cautiverio, señaló: "Les daban de comer una vez por día, por eso bajaron mucho de peso. Las nenas están muy pálidas. Les permitían bañarse una vez cada 10 días. Cuando tenían que ir al baño o algo así, tenían que pedir permiso, golpear una puerta... A todo esto, se le suma que no pudieron acceder a medicamentos", dijo Romina.

Yuval, la más chiquita de 11 años, le rompieron la pierna en cinco lugares. En la Franja de Gaza le hicieron dos operaciones, pero no se recuperó. Fue liberada en silla de ruedas. Foto: Captura de video

La mujer contó además que es maestra jardinera y tiene alumnos que todavía están secuestrados. "Eso es algo que me toca el corazón. La liberación de mi hermana y sobrinas me pone un poco feliz, pero por el otro lado estoy triste porque mi corazón no está lleno. Espero que en los próximos días se siga luchando para traer de vuelta a sus hogares a todos los rehenes y que aparezca también mi cuñado", manifestó.

Cabe recordar que eran 18 los argentinos que desde hace vivieron 52 días atrapados en la Franja de Gaza capturados por los terroristas el sábado 7 de octubre. Mika y Ángel Yuval, y su mamá Karina fueron liberados el miércoles por Hamas. Hoy le tocó el turno a otras dos mujeres. Aún quedan otros nueve argentinos que esperan ser liberados.