La preocupante situación que podría afectar a los hospitales públicos

La situación de la salud pública en Argentina y, principalmente, en la provincia de Mendoza viene siendo crítica. Desde que estalló el conflicto entre las obras sociales y los profesionales de la salud que implementaron el sistema de copago de las consultas médicas, la demanda en hospitales públicos y centros de salud aumentó significativamente. Los datos de Mendoza preocupan a pacientes y profesionales.

Tras un año y medio después de haberse realizado el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022, finalmente pudimos conocer los resultados definitivos. En cuanto a la cobertura de salud, una de las primeras conclusiones es que en Mendoza son más quienes se atienden solo en el sector público que a nivel nacional.

En todo el país, el 60,9% de la población tiene obra social o prepaga (incluyendo PAMI), el 3,3% se beneficia de programas o planes estatales de salud y el 35,8% se atiende solo en el sistema público. Mientras que, en Mendoza las personas que asisten a hospitales públicos o centros de salud para atenderse llegan al 37,9% del total de la población, el 2,8% reciben atención de programas o planes estatales, y el 59,3%, de obras sociales o prepagas.

Al elevado porcentaje de personas que se atienden en el sistema público por no contar con obra social o prepaga, se suma la problemática que estalló entre los profesionales de la salud con las obras sociales y prepagas. El eslabón más débil, los pacientes, quedaron en el medio mientras que el que soporta la carga es el sistema de salud público.

La situación en los hospitales públicos de Mendoza

Desde MDZ realizamos en relevamiento de la situación que están atravesando los hospitales públicos de la provincia de Mendoza. En todos, los trabajadores administrativos y profesionales de la salud con los que pudimos dialogar coincidieron con que aumentó muchísimo la demanda de pacientes que cuentan con obras sociales o prepagas.

Recordemos que, desde el 1 de noviembre, la consulta médica de cualquier especialidad sale $7.000 si el profesional está alineado con las Asociaciones Médicas o $7.300 si el profesional está agrupado en la Federación Médica de Mendoza. Esto significa que, dependiendo de la cobertura que ofrezca la obra social a su afiliado, el coseguro o copago a pagar en cada consulta en la actualidad ronda los $2.000 o $3.000 según la prepaga.

Los copagos por las consultas médicas han provocado que pacientes con obra social emigren al sistema de salud público.

Foto: Freepik.

Esta situación, llevó a que la gran mayoría de quienes sí cuentan con obra social o prepaga -en Mendoza el 59,3% de la población- haya decidido atenderse en el sistema público. Una profesional de la salud de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central comentó a este medio que "en los últimos dos meses la demanda en la UTI de pacientes con obra social aumentó un 80%".

Este dato preocupante, que surge del sistema de salud público, se repite en otros nosocomios de la provincia. En el Hospital Lagomaggiore, un trabajador administrativo explicó que "hay mucha más gente con obras sociales que viene al hospital a atenderse acá" y que, si bien hay disponibilidad de turnos todos los meses también, "sucede que pacientes que están con tratamientos a veces tienen que interrumpirlos porque se terminan los turnos por pacientes nuevos".

En el Lagomaggiore aseguran que la demanda ha aumentado tanto que hay pacientes que tienen que interrumpir sus tratamientos.

Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ.

En el caso del Hospital Central, la enfermera de la UTI sostuvo que en otras áreas como consultas médicas con especialistas o en la guardia "el porcentaje de demanda de personas con obra social debe ser mucho mayor". Mientras que, en el Lagomaggiore, en el área de Salud Mental, han decido no tomar más pacientes debido a que "hay muchísima demanda pero no podemos darles turnos a pacientes nuevos porque no se puede abandonar a los pacientes que ya están en tratamiento".

En cuanto a la provisión de medicamentos, al igual que en las farmacias de Mendoza como contamos en esta nota, también hay muchos faltantes. "A veces porque no hay presupuestos y a veces porque no se consiguen, por ejemplo, ha ocurrido que en algunas oportunidades no hay provisión de bolsas de listomía y los pacientes las tienen que reutilizar" ejemplificó el administrativo del Lagomaggiore evidenciando la crisis que atraviesan los hospitales públicos.