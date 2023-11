El posible titular del CONICET en la era Milei aclaró qué se hará con el organismo

El médico veterinario Daniel Salamone, posible titular del CONICET en la gestión del futuro presidente, Javier Milei, fue consultado sobre la propuesta realizada por el libertario en campaña sobre el organismo, y trajo tranquilidad al negar que esté en los planes el cierre del mismo. Según anticipó, el próximo gobierno buscará "orientar la investigación en las áreas que necesita el país".

Cabe recordar que el presidente electo afirmó varias veces en campaña su intención de dejar al desarrollo científico en manos del sector privado. Sin embargo, Salamone fue consultado este sábado sobre esos dichos y su respuesta sorprendió: "No, para nada (se va a cerrar el CONICET). Todo lo contrario: vamos a seguir trabajando y muy fuerte".

"El CONICET es uno de las organizaciones más prestigiosas no gubernamentales de Latinoamérica y tiene científicos que son increíbles, pero eso no quiere decir que estemos haciendo todo bien", aclaró. Seguidamente, en declaraciones radiales, explicó que "además de los mecanismos que existen, vamos buscar formas alternativas para tratar de ser competitivos y hay escenarios que son totalmente nuevos" para el financiamiento de los proyectos científicos.

Según el posible funcionario de Javier Milei, se buscará "tornar mucho más atractivo a través de la parte de vinculación que tiene el CONICET para que esta participación (del mundo privado) se cristalice".

Sin embargo tuvo fuertes críticas respecto a algunas líneas de investigación, de las cuales señaló "no tienen la coherencia que uno piensa, entonces uno dice: ´estamos poniendo la plata en el lugar que no corresponde, cuando hay gente que no está comiendo´".

Opinando que esta situación resulta "terriblemente doloroso", reafirmó: "Tenemos que tomar consciencia de que estamos en un país que es pobre en este momento".

Trasestas declaraciones, Salamone anticipó que buscará "orientar la investigación en las áreas que necesita el país" y concluyó: "Todos somos argentinos, amamos la ciencia y tenemos una oportunidad increíble".