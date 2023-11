OMS en alerta por una enfermedad respiratoria en China: ¿podría llegar a la Argentina?

La OMS manifestó inquietud ante el crecimiento de patologías respiratorias y brotes de neumonía infantil en China. Según fuentes locales, este incremento estaría relacionado con la reciente eliminación de medidas restrictivas contra el COVID-19.

"La OMS dirigió una petición oficial a China para obtener información detallada sobre un aumento de enfermedades respiratorias y de focos de neumonía en niños", señaló en un comunicado publicado en la red social X, en el que recomienda tomar "medidas para reducir el riesgo de enfermedad respiratoria".

Medios y funcionarios en China han reportado un alza en afecciones respiratorias, destacando la aparición de casos de neumonía no identificada en menores en el norte del país. Ante esta situación, la OMS solicitó el 22 de noviembre datos adicionales epidemiológicos y clínicos, así como análisis de laboratorio de los brotes observados en niños.

También reclamó "informaciones complementarias sobre las tendencias recientes de circulación de agentes patógenos conocidos, especialmente la gripe, el SARS-CoV-2 (el virus responsable del covid-19), el VRS que afecta a bebés y del mycoplasma pneumoniae, así como el grado de congestión del sistema sanitario", agregó el comunicado. La Organización señaló que las autoridades chinas atribuyen este aumento de enfermedades respiratorias, al levantamiento de las restricciones anticovid y a la circulación de agentes patógenos conocidos.

En el programa "Alguien tiene que decirlo", el infectólogo Eduardo López aseguró que es necesario prestar atención a este brote: "Es un gran brote de neumonía en chicos de edad escolar y que ha desbordado algunos hospitales en la zona de Beijing y Liaoning que es una localidad distante de Beijing, esto quiere decir que se ha transmitido rápidamente y cuando uno ve que una enfermedad infecciosa tiene esta velocidad de transmisión es que se trata o de una enfermedad viral o de alguna bacteria que por contacto estrecho puede dar la enfermedad como es la mycoplasma premoniae como algunas comunicaciones que entidades

asociadas a la OMS han deslizado", alertó.

La necesidad de un diagnóstico veloz

López comentó que de tratarse de mycoplasma pneumoniae se podría realizar un diagnóstico veloz, pero "esto ya tiene por lo menos dos semanas y todavía no se tiene un diagnóstico salvo el que se plantea del mycoplasma premoniae que puede, dar neumonía y cuadros más graves encefalitis, mielitis, etcétera. Pero aparentemente, esta enfermedad no ha causado muertes". La incertidumbre sobre el origen de esta enfermedad aumenta según López, dado que la transmisión y el tratamiento de la mycoplasma preumoniae se realiza con antibióticos.

"Uno de los problemas que tiene China es que al no dar información es la peor información en salud, cuando usted no informa lo que pasa en la salud lo peor que puede pasar es que la gente piensa en cualquier cosa. La OMS pidió informes que todavía no han sido respondidos para poder detectar si se trata de una epidemia con riesgo de pandemia, yo creo que no, pero me parece que hay que estar atentos porque la comunicación de quinta fuentes es que los hospitales están trabajando a full", agregó.

"A mí realmente me llama la atención la carencia de información, me parece que no es bueno para tomar medidas", comentó.

"Hay que estar muy atento porque es un gran brote de neumonía en chicos de edad escolar y que ha desbordado algunos hospitales en la zona de Beijing y Djiajong que es una localidad distante de Beijing, esto quiere decir que se ha transmitido rápidamente y cuando uno ve que una enfermedad infecciosa tiene esta velocidad de transmisión esto es una enfermedad viral o hay algunas bacterias que por contacto estrecho puede dar la enfermedad como el mycoplasma pneumoniae como algunas comunicaciones que entidades asociadas a la OMS han deslizado", dijo el especialista que alertó sobre una luz amarilla que se enciende para el resto del mundo, incluida la Argentina.

Por último, López sostuvo que "estamos en baja cobertura con todas las vacunas, en general se calcula que el 20% de los niños que alguna o dos vacunas o varias vacunas no recibieron una desde que nacieron hasta la edad escolar. En números redondos son 120.000 chicos que no han sido vacunados y esto habla de vacunas viejas como sarampión, rubiola y papera".

"La nueva administración va a tener que generar planes más audaces y no solamente relatar que caen las vacunas. Se tiene que ser más proactivo, se tiene que vacunar en sábados y domingos porque los vacunatorios públicos están cerrados y no se vacuna en las escuelas que es un método para algunas vacunas que evitan cáncer que es la del hpv", cerró.