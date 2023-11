El turismo internacional "salvó" a Mendoza en un fin de semana largo marcado por el balotaje

Por el fin de semana largo, viajaron en total unas 910 mil personas que gastaron $43.378 millones. Comparado con otros fines de semana la diferencia es brutal: a nivel nacional en el feriado de octubre viajaron un millón y medio de turistas por todo el país. En este caso y comparando con el mismo fin de semana pero de 2022 viajaron 36,5% menos de personas dado el contexto del balotaje. La estadía promedio fue de 1,6 días porque la mayoría de los turistas nacionales optaron por destinos cercanos para regresar el domingo a votar.

En el caso de Mendoza, se terminó dando lo que se anticipaba en la previa: poco movimiento nacional pero sí muchas visitas internacionales sobre todo de Brasil y de Chile, estos últimos llegando vía aérea y también por la vía terrestre. Se puede decir que el turismo internacional salvó a la provincia ya que se configuró un 70% de ocupación con gran parte de turistas extranjeros que se hicieron presentes en este fin de semana. La visita de los chilenos se volvió un habitué de cada semana, pero se sumó el desembarco de brasileños de San Pablo y Río de Janeiro por un feriado este lunes en dichas ciudades.

Según informó la CAME, en muchas ciudades de la Patagonia y Cuyo, unos 130.000 turistas internacionales en total fueron los que colmaron las plazas hoteleras. Mientras que el turista nacional dividió el fin de semana: algunos se movilizaron de viernes a domingo volviendo ese mismo día para los lugares de votación.

Movimiento y actividad menor a lo acostumbrado en Mendoza por este finde XXL. FOTO: ALF PONCE/MDZ.

La provincia de Mendoza, junto a Bariloche, Ushuaia, Puerto Madryn y Puerto Iguazú fueron de los destinos más visitados durante este fin de semana que se extendió hasta este lunes. En lo que va del año ya van 9 fines de semana largos, donde viajaron 14,2 millones de turistas y gastaron $601 mil millones.

Según el informe elevado por la CAME, "el gasto promedio fue cercano a los $23.533 por persona y una ocupación de 70%, unos 50 mil turistas arribaron al distrito, con una estadía media de 4.2 días. Hubo una gran afluencia de turistas internacionales, muy influenciada por el fin de semana largo en algunas ciudades de Brasil, como San Pablo y Río de Janeiro, por el Día de la Conciencia Negra, y por la cercanía con Chile". Empresas de aerolíneas como LATAM tuvieron 83% de ocupación en la ruta San Pablo-Mendoza para el viernes; 85% y 90% en la ruta Lima-Mendoza para viernes y sábado y 87% y 88% en la ruta Santiago de Chile-Mendoza para el viernes.

En tanto, GOL tuvo 90% de ocupación en sus vuelos Brasil-Mendoza. En el caso de Aerolíneas Argentinas, cubrió 80% de sus plazas en la ruta San Pablo-Mendoza. Se destacaron las villas de San Rafael, con 75% de ocupación y Potrerillos, Cacheuta y Gran Mendoza, entre los destinos más concurridos.

En comparación con otras provincias de la región, se puede observar que tanto San Juan como San Luis no registraron la misma actividad que Mendoza ya que tuvieron una ocupación que no superó el 50%. A su vez, provincias como Córdoba y Santa Fe estuvieron en la misma sintonía ya que no tuvieron una gran afluencia de turistas. Es por eso que teniendo en cuenta el ingreso de una enorme cantidad de turistas chilenos y brasileños, a Mendoza la volvió a salvar el turismo internacional en un fin de semana largo con poco movimiento nacional por el balotaje que dio como ganador a Javier Milei de las elecciones presidenciales.