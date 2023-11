El sorprendente fenómeno que generó el balotaje en los argentinos

Este domingo se llevó a cabo el balotaje presidencial en el que Javier Milei fue el gran ganador. No obstante, los argentinos no solo eligieron al próximo mandatario, sino que también tuvieron que elegir entre el fin de semana largo o el deber civil, ya que el lunes, Día de la Soberanía Nacional, fue feriado, uno que fue olvidado, según un nuevo informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La CAME informó que durante el fin de semana largo viajó un 36,5% menos de personas que en el mismo fin de semana del año pasado y el impacto económico tuvo una caída real del 32,3%. En el documento, explicaron que se movilizaron cerca de 910.000 turistas nacionales y extranjeros, quienes gastaron $43.378 millones en las distintas ciudades del país.

En el informe se explica que el resultado fue muy dispar en las distintas localidades del país. En muchas ciudades de la Patagonia y Cuyo, unos 130 mil turistas internacionales, en total, colmaron las plazas hoteleras y para-hoteleras. En CABA, también se pudo observar la presencia de visitantes extranjeros en bares, centros comerciales, y espacios públicos.

El turista nacional cortó su fin de semana en dos. Los que se movilizaron de viernes a domingo, y en algunos casos incluso desde el jueves, y los que votaron temprano el domingo y viajaron a disfrutar hasta el lunes. Además, dentro del informe se cuenta al famoso “turista electoral”, aquella persona que se trasladó a votar a la ciudad donde tiene su domicilio y permaneció hasta el lunes. En general, se alojaron en casas propias, de familiares o amigos, sin ocupar plazas hoteleras.

Las distintas cifras a lo largo del año y su comparación con los anteriores Fuente: CAME

Durante este fin de semana electoral, los turistas gastaron en promedio $29.065 cada uno y la estadía media fue de 1,64.

Algunas de las ciudades más concurridas fueron Bariloche, Ushuaia, Puerto Madryn, Mendoza y Puerto Iguazú. En lo que va del año ya van 9 fines de semana largos, donde viajaron 14,2 millones de turistas y gastaron $601 mil millones.

En un análisis por provincia, la CAME informó que en pocas localidades se superó el 50% de las reservas hoteleras e incluso hubo casos, como el de Mar del Plata, en que las ciudades se vaciaron el domingo (día del balotaje).